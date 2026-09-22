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Turgutlu saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri şüphelinin rahat tavrını gösterdi

Manisa Turgutlu'da iki meslek lisesi önünde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 11 öğrenci yaralandı, şüpheli Halil Orhan görüntülerde sakin görülüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Turgutlu saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri şüphelinin rahat tavrını gösterdi

Görüntüler ortaya çıktı:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 07.59 sıralarında, Albayrak Mahallesi'ndeki Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından yakalanan şüphelinin 2011 doğumlu öğrenci Halil Orhan olduğu bildirildi.

Görüntülerin içerdiği detaylar:

Olay öncesine ait olduğu belirtilen yeni güvenlik kamerası kayıtları bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kayıtlarda şüphelinin elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek yürüdüğü ve genel olarak rahat tavırlı göründüğü açıkça görülüyor.

Görüntülerde şüphelinin silahını zaman zaman elinde tutup kontrol ettiği ve sokakta ilerlediği kareler yer alıyor.

Olayın öne çıkan noktaları:

Saldırının sabah saatlerinde, iki okul çevresinde gerçekleşmesi ve çok sayıda öğrencinin yaralanması olayın boyutunu ortaya koyuyor. Saldırganın kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınması işlemleri takip eden haberlerin odağında bulunuyor.

Yetkililer ve ilgili birimler tarafından olayla ilgili resmi açıklamaların ve adli süreçlerin sürdüğü bildirildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 11 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 11 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİNİN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE SALDIRGANIN ELİNDEKİ POMPALI TÜFEĞİ KONTROL EDEREK OLDUKÇA RAHAT TAVIRLARLA İLERLEDİĞİ GÖRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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