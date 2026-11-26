projenin hedefi ve kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu'da hayata geçirilen Ergenekon Köprülü Kavşağı projesi, ilçede uzun yıllardır süregelen trafik darboğazını çözmeyi amaçlıyor. Proje, İzmir-Uşak kara yolu ile Turgutlu şehir merkezi ve Fatih Caddesi bağlantısını kesintisiz hale getirerek ana arterde akışı sağlamayı hedefliyor.

çalışma ilerleyişi ve maliyet:

Projenin maliyeti yaklaşık 358 milyon lira olarak açıklanırken, inşaat çalışmaları şu ana kadar yüzde 30 seviyesini aştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sahada inceleme yaparak yüklenici firmanın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

tamamlama takvimi ve yetkili açıklamaları:

Başkan Dutlulu, projenin Manisa Büyükşehir Belediyesi için öncelikli yatırımlardan biri olduğunu belirterek sürecin hızlanacağını söyledi. Dutlulu, "İşler bundan sonra daha da hızlı ilerleyecek. İnşallah Çetin Başkanımız ile beraber Turgutlu’nun çok uzun yıllardır hayali olan bu kavşağını çok kısa zamanda bitireceğiz. İlkbahar aylarında bitirmiş olacağız. Projelerimiz devam ediyor. Asfaltlarımız, yollarımız ve parklarımız. Ama en güzel projemiz de Ergenekon Kavşağı olacak. Turgutlu’muza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise projenin ihale aşamasına ulaşması için 8 yıldır mücadele ettiklerini, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı. Akın, "8 yıldır mücadele ederek ihale aşamasına getirdiğimiz projeyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte inceliyoruz. Projemizde yaklaşık yüzde 30’lu seviyelere gelindi. Bundan sonraki süreç çok daha hızlı ilerleyecek. İlgili firma ciddi bir enerji sarf ederek çalışmalarına devam ediyor. Mart ayının sonu, en geç de nisan ayının sonu gibi Turgutlu’nun en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi karşılanmış olacak. Besim Başkan’a Turgutlu’ya vermiş olduğu destek için Turgutlu halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

beklenen etki:

Proje tamamlandığında, ilçede özellikle ana arterlerde yaşanan dur-kalk trafiğin azalması ve ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale gelmesi bekleniyor. Belediye yetkilileri, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte projenin bölge ekonomisine ve günlük ulaşım konforuna doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor.

Çalışmaların hızlanması ve planlanan takvime uyulması halinde, Ergenekon Köprülü Kavşağı Turgutlu için uzun vadeli bir trafik çözümü olarak hizmet vermeye başlayacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTARAK KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK PROJENİN İLKBAHAR AYLARINDA TAMAMLANMASININ HEDEFLENDİĞİNİ AÇIKLADI.