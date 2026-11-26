Ergenekon Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu'da yapımına başlanan Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yaklaşık 358 milyon lira maliyetli proje, İzmir-Uşak Karayolu ile Turgutlu şehir merkezi ve Fatih Caddesi bağlantısında yaşanan yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Tamamlandığında ana arterde kesintisiz ulaşım sağlanarak bölge trafiğinde önemli bir rahatlama bekleniyor.

Projenin hedefleri:

Proje, özellikle yoğun saatlerde oluşan tıkanmaları gidermeyi ve şehir içi ile ana yol arasındaki bağlantıyı hızlandırmayı amaçlıyor. Planlanan düzenlemelerle birlikte lojistik ve günlük ulaşım akışında azalma, kazaların azalması ve araç bekleme sürelerinin kısalması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Turgutlu'nun hem kent içi ulaşımı hem de bölgesel bağlantıları güçlenecek.

Çalışmalar ve takvim:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte projeyi yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdi. Dutlulu, projenin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, çalışmaların "yüzde 30 seviyesini aştığını" söyledi ve ekledi: "İşler bundan sonra daha da hızlı ilerleyecek. İnşallah Çetin Başkanımız ile beraber Turgutlu'nun çok uzun yıllardır hayali olan bu kavşağını çok kısa zamanda bitireceğiz. İlkbahar aylarında bitirmiş olacağız. Projelerimiz devam ediyor. Asfaltlarımız, yollarımız ve parklarımız. Ama en güzel projemiz de Ergenekon Kavşağı olacak. Turgutlu'muza hayırlı olsun"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise projenin hayata geçirilmesi için 8 yıldır çaba gösterdiklerini belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini anlattı. Akın, "8 yıldır mücadele ederek ihale aşamasına getirdiğimiz projeyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte inceliyoruz. Projemizde yaklaşık yüzde 30'lu seviyelere gelindi. Bundan sonraki süreç çok daha hızlı ilerleyecek. İlgili firma ciddi bir enerji sarf ederek çalışmalarına devam ediyor. Mart ayının sonu, en geç de nisan ayının sonu gibi Turgutlu'nun en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi karşılanmış olacak. Besim Başkan'a Turgutlu'ya vermiş olduğu destek için Turgutlu halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer, inşaatın ilerleyen safhalarında trafik yönetimi ve alternatif güzergah uygulamalarının devreye alınacağını, çalışmalar tamamlandığında bölge ulaşımında kalıcı iyileşmeler beklediklerini vurguladı. Projenin tamamlanma hedefi olan ilkbahar, planlanan takvime göre uygulamanın hızlanmasıyla mümkün görülüyor.

Turgutlu'nun 358 milyon liralık kavşak projesi ilkbaharda tamamlanacak