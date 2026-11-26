Turgutlu'da ikinci kat yangını: yaşlı adam vatandașlar tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangında, evde yalnız olduğu öğrenilen 94 yaşındaki Niyazi E., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerin arasında kalan yaşlı kişiyi güçlükle binadan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.

İnceleme ve müdahale:

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Niyazi E., daha sonra nakledildiği Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE İKİ KATLI BİR EVİN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA, EVDE YALNIZ OLDUĞU ÖĞRENİLEN YAŞLI 94 YAŞINDAKİ NİYAZİ E., VATANDAŞLAR TARAFINDAN SON ANDA KURTARILDI.