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Turgutlu'da hizmet hızı artıyor: filoya 29 kişilik otobüs ve 3 traktör katıldı

Turgutlu Belediyesi hizmetleri hızlandırmak için araç filosunu güçlendirdi: 29 kişilik otobüs ve 3 traktör filoya katıldı; 2026'da iş makineleri de alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Turgutlu'da hizmet hızı artıyor: filoya 29 kişilik otobüs ve 3 traktör katıldı

Turgutlu'da araç yatırımları sürüyor

Turgutlu Belediyesi, kent içi ve kırsal alanlardaki hizmetlerin daha hızlı, etkin ve kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılı içinde yapılan iş makinesi yatırımlarına yenileri eklenirken, belediye sahada müdahale kapasitesini artırdı.

hangi araçlar alındı:

Belediye şantiyesine bu yıl içinde 1 greyder, 1 bekoloder ve 2 kamyon kazandırıldı. Son olarak ise filoya 29 kişilik otobüs ile 3 traktör dahil edildi. Yeni araç ve iş makineleri, yol açma, yol düzenleme ve bakım çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde yürütülecek saha çalışmalarında ve ihtiyaç duyulan farklı hizmetlerde kullanılacak.

Belediyenin ihtiyacı olan organizasyon, sosyal ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere alınan 29 kişilik otobüs da, planlı etkinliklerin taşımacılık ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmete sunulacak.

inceleme ve belediye başkanının değerlendirmesi:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden ve daire müdürleriyle birlikte yeni alınan araçları inceledi. İnceleme sırasında yapılan açıklamada, filonun güçlendirilmesinin saha çalışmalarında süreklilik ve etkinlik sağlayacağı vurgulandı.

Başkan Akın, "Turgutlu’muza daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemize daha önce kazandırdığımız 1 greyder, 1 bekoloder ve 2 kamyonun ardından; 29 kişilik 1 otobüs ile 3 traktörü de araç filomuza dahil ettik. Güçlenen araç filomuzla kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, araç yatırımlarının planlı ve ihtiyaç odaklı şekilde sürdürüleceğini, sahadaki kapasitenin artırılmasının hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

TURGUTLU BELEDİYESİ, HİZMETLERİN DAHA HIZLI VE ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNA 29 KİŞİLİK...

TURGUTLU BELEDİYESİ, HİZMETLERİN DAHA HIZLI VE ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNA 29 KİŞİLİK OTOBÜS İLE 3 TRAKTÖR KAZANDIRDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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