Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde silah ihbarı ve velilerle arbede

Turgutlu'da okul önünde ihbar sonrası panik:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği yönünde gelen ihbar, bölgedeki paniği artırdı. İlk bilgilere göre, yaralı öğrenciler olduğu iddiası duyuldu.

ilk müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler okulu ve çevresini kontrol altına alırken güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli okulun önüne geldi ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

veliler ile kolluk arasında arbede:

Velilerin okula girmeye çalışması ile güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, endişeli aileleri yatıştırmakta güçlük çekerken olay yerinde tedbirler sürdürüldü.

Olayla ilgili detaylar henüz netleşmedi; gelişmelerin ardından yetkililerden açıklama bekleniyor.

Okul önünde silah paniği: Velilerin endişeli bekleyişi sürüyor