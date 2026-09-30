Turgutlu'da lig açılışı: kadın voleybolu taraftarla sahaya çıkıyor

maça dair bilgiler:

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında taraftarı önünde sahaya çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk karşılaşmasını 4 Ekim Pazar saat 14.00'te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Venüs Spor ile oynayacak.

hazırlıklar ve hedefler:

Takım, yoğun antrenman programı ve hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlandı. Kulüp içinden yapılan açıklamalarda oyuncuların kondisyon ve takım uyumuna önem verildiği vurgulandı; hedef, sezona başarılı ve moralli bir başlangıç yapmak.

Başantrenör Erdal Kurç ise, "Takımımız için TVF Kadınlar 2. Ligi heyecanı başlıyor. Sezona kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde başlayacak olmak bizim için önemli. Venüs Spor ile oynayacağımız ilk maçta sahaya mücadelemizi en iyi şekilde yansıtarak sezona galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm sporseverlerimizi pazar günü oynayacağımız karşılaşmamıza bekliyoruz." dedi.

ulaşım ve katılım bilgileri:

Karşılaşmanın girişleri ücretsiz olacak. Maça ulaşım için saat 13.00'te Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na ücretsiz sefer düzenlenecek; yerel destek ve katılımın yüksek olması bekleniyor.

Sezonun ilk maçında takımın performansı ve salon atmosferi, Turgutlu için yeni bir voleybol rüzgârı başlatma potansiyeli taşıyor. Taraftarların desteğiyle kırmızı-siyahlılar, lige güçlü bir başlangıç hedefliyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 2026-2027 SEZONUNDAKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR. KIRMIZI-SİYAHLILAR, SEZONUN İLK KARŞILAŞMASINDA 4 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 14.00’TE YILDIRIM BEYAZIT SPOR SALONU’NDA VENÜS SPOR’U KONUK EDECEK.