turgutlu'da meslek lisesi önünde silahlı saldırı: geliş ve kaçış anları kamerada

Olayın ayrıntıları:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde sabah saatlerinde silahla ateş açılması çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, elinde silah bulunan bir şahıs okul önüne gelerek etrafa ateş etti. Olay sonrasında bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaparken, vurulanların okula gitmek üzere olan öğrenciler olduğu tespit edildi. Olayda 2 öğrencinin ağır yaralandığı ve tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası, saldırganın hareketlerini kaydetti. Görüntülerde şahsın saat 08.01'de okul önüne doğru geldiği, 08.02'de ateş açtığı ve daha sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Emniyet güçleri, bu kayıtları delil olarak incelemeye aldı.

Velilerin tepkisi ve müdahale:

Olayın duyulmasıyla çok sayıda veli okula geldi ve çocuklarının durumunu öğrenmek istedi. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında kısa süreli arbede yaşandı; ekipler, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekti. Emniyet kaynakları, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Olay, okul çevresinde güvenlik ve denetim uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Soruşturma sürerken, yetkililer ailelere ve okullara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını açıkladı.

Turgutlu’da okul önünde silahlı saldırı yapan şahsın geliş ve kaçışı anları kamerada