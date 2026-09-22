Turgutlu'da okul çevresinde ateş: servis bekleyen 11 öğrenci yaralandı

Turgutlu'da sabah saatlerinde okul önünde silahlı saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saat 07.59 civarında Pehlivan Sokak'ta, Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin okul servisini beklediği sırada bir şahsın etrafa ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı bildiren ihbarın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu ve yapılan sevkler:

İlk belirlemelere göre yaralanan öğrenciler arasında Irmak O. (16), Berke S. (16) ve Nisanur M. (16) isimli öğrencilerin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Hayati tehlikesi olan üç öğrenciye Turgutlu'daki ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk gerçekleştirildi.

Diğer yaralı öğrencilerden Kardelen Filiz Y., Kadir B., Azranur G., Batuhan T., Mustafa K., Sudenaz O. ve Hatice E. B. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, Rabia D. ise Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Güvenlik ve soruşturma çalışmaları:

Olayın ardından bölgeye gelen ekiplerce başarılı bir çalışma yürütülerek, olaya karıştığı ileri sürülen 2011 doğumlu, 9-C sınıfı öğrencisi Halil Orhan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla birlikte anne, baba ve dede olmak üzere toplam dört kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan olay haberinin ardından Turgutlu'ya giderek hem okul çevresinde hem de hastanede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler sürdürülürken, yetkililer halkı resmi açıklamalar için beklemeye çağırdı.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OKUL SERVİSİ BEKLEYEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRIDA 11 ÖĞRENCİ YARALANDI. YARALILARDAN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN 3 ÖĞRENCİ, İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İÇİN MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ.