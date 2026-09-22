Dolar 48,8144 +0,01%
Euro 55,8485 -0,19%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.864,32 -0,23%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,12 -0,22%
--°

Turgutlu'da okul önünde silah sesi: görgü tanıkları yaşananları anlattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı; görgü tanıkları saldırganın tüfekle ateş açtığını söyledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 11:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgutlu'da okul önünde silah sesi: görgü tanıkları yaşananları anlattı

Turgutlu'da sabah saatlerinde okul çevresinde silah sesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde saat 08.01 sıralarında iki mesleki ve teknik lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırı, çevrede panik yarattı. Olayda ilk belirlemelere göre 11 öğrenci yaralandı; yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının anlattıkları:

Olay anını gören mahalle sakinlerinden Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi" diyerek balkona çıktığını ve saldırganın küfür ederek ara sokağa doğru gittiğini söyledi. Sökmen, saldırganın bağırdığını ve hızlı davrandığını belirtti.

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak, saldırganın elinde tüfek bulunduğunu vurgulayarak, "Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı" ifadelerini kullandı. Erduysak, şahsın kısa süre sonra tekrar okulun bahçesine doğru koştuğunu anlattı ve çocuklara empatiyle yaklaşarak "Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum" dedi.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın ardından yürütülen çalışma sonucu saldırgan olduğu belirtilen 2011 doğumlu, 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor; olayın nedenine ve saldırganın hareketlerine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Mahalledeki bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde bölgenin daha hareketli olduğunu ve benzer olaylara karşı endişe taşıdıklarını ifade etti. Yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında
images

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu
images

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe
images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırılacak

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği