Turgutlu'da okul önünde silah sesi: görgü tanıkları yaşananları anlattı

Turgutlu'da sabah saatlerinde okul çevresinde silah sesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde saat 08.01 sıralarında iki mesleki ve teknik lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırı, çevrede panik yarattı. Olayda ilk belirlemelere göre 11 öğrenci yaralandı; yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının anlattıkları:

Olay anını gören mahalle sakinlerinden Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi" diyerek balkona çıktığını ve saldırganın küfür ederek ara sokağa doğru gittiğini söyledi. Sökmen, saldırganın bağırdığını ve hızlı davrandığını belirtti.

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak, saldırganın elinde tüfek bulunduğunu vurgulayarak, "Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı" ifadelerini kullandı. Erduysak, şahsın kısa süre sonra tekrar okulun bahçesine doğru koştuğunu anlattı ve çocuklara empatiyle yaklaşarak "Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum" dedi.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın ardından yürütülen çalışma sonucu saldırgan olduğu belirtilen 2011 doğumlu, 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor; olayın nedenine ve saldırganın hareketlerine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Mahalledeki bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde bölgenin daha hareketli olduğunu ve benzer olaylara karşı endişe taşıdıklarını ifade etti. Yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

OLAY YERİ (ARŞİV)