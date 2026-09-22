Turgutlu'da okul önünde silahlı saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde okul servisi bekleyen öğrencilerin bulunduğu alana yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 11 öğrenci yaralandı, durumları kritik olan üç öğrenci ileri tetkik ve tedavi için Manisa'ya sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Saldırı, saat 07.59 sıralarında Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin okul servisini beklediği sırada silahla ateş açıldı ve birden fazla öğrenci yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralılardan Irmak Oğul (16), Berke Seyman (16) ve Nisanur Malseven (16)'in hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bu üç öğrenci, Turgutlu'daki ilk müdahalelerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralı öğrencilerden Kardelen Filiz Yağız, Kadir Başakçi, Azranur Güler, Batuhan Talayhan, Mustafa Koçyiğit, Sudenaz Olcaytürkan ve Hatice Ecrin Barman Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir diğer yaralı Rabia Demirkol ise Özel Ege Umut Hastanesi'nde izlendi.

Vali ve güvenlik çalışmaları:

Olayın ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan Turgutlu'ya gelerek okul çevresinde ve hastanede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti; yaralı öğrencilerin sağlık durumları ve müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Gözaltı ve soruşturma:

Polis ekiplerince yürütülen çalışmada, 2011 doğumlu ve 9/C sınıfı öğrencisi Halil Orhan yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer soruşturmanın ayrıntılarını açıklamaya devam edecek.

Turgutlu'da okul önünde silahlı saldırı: 3 öğrenci Manisa'ya sevk edildi