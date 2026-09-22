Turgutlu'da okul yakınındaki saldırı soruşturmasında yayın yasağı kararı

Olay ve karar:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/4943 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirildi.

RTÜK'ün duyurusu:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu kararın uygulamaya konduğunu bildirdi. RTÜK paylaşımında, karar uyarınca soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklandığını belirtti.

Uygulama ve dikkat çekilen hususlar:

RTÜK, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurul ayrıca, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesinin önemine dikkat çekti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR OKULUN YAKINLARINDA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI OLAYINA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ.