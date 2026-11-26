Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen olayda, 56 yaşındaki bir kadın telefonla arandı ve arayanlar kendilerini Cumhuriyet Savcısı ile polis olarak tanıttı. Şüpheliler, kadını FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla korkutarak ikna etti.

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle mağdur kadın, yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kişiye teslim etti. Olayın bildirilmesi üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti.

Emniyet müdahalesi ve iade:

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin A.M. olduğu tespit edildi. A.M., Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, dolandırıcılığa konu ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyaları mağdur kadına eksiksiz şekilde teslim edildi.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITARAK 56 YAŞINDAKİ KADINI DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ, 3,5 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARIYLA BURSA’DA YAKALANDI.