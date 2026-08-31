Turgutlu’da zafer coşkusu Ece Mumay’la doruğa çıktı

Etkinlikler ve kortej:

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programla kutlandı. Kutlamalar, Koza Parkı Kavşağı’ndan başlayan Zafer Korteji ile başladı; ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, hazırlanan gösteriler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına yürüdü.

Konser programı:

Kortejin ardından akşam programı ile kutlama devam etti. Önce DJ Burak Zengin sahne aldı, ardından solo bateri gösterisiyle Çınar Arı izleyicilere eğlenceli anlar sundu. Programın en büyük ilgisini ise alanı dolduran binlerce kişinin önünde sahne alan Ece Mumay gördü; Mumay sevilen şarkılarını seslendirerek geceye müzik dolu bir atmosfer kazandırdı ve konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Belediye yetkililerinin mesajları:

Konser sırasında sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 30 Ağustos’un önemine vurgu yaparak, "Söz verdiğimiz gibi, bizlere emanet edilen milli bayramlarımızı hak ettiği coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz. Bugün 104’üncü yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi. Akın, kutlamalara destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, "Manisa’mız ve Turgutlu’muz için var gücümüzle çalışıyor, sizlerin daha güzel günlerde, daha iyi şartlarda yaşaması için hizmet etmeye devam ediyoruz. Sizler de her zaman yanımızda oluyor, bizlere güç veriyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki Kasabalıyız. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş da törende hazır bulunarak, "Cumhuriyetimizin sarsılmaz kalesi, aydınlık yüzümüz Turgutlu; 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104’üncü yılı kutlu olsun. Turgutlulu hemşehrilerimize, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun selamını getirdim" diye konuştu. Kayabaş, ayrıca "Bu topraklar için şehit olmuş insanlara, gazilerimize bir borcumuz var ama en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir borcumuz var. Bunun için birlik olmalıyız, omuz omuza durmalıyız ve sarsılmadan Cumhuriyetimizi ilelebet savunmalıyız. Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle birlik çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Akın, sahneye çıkarak Ece Mumay'a Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hazırlanan fidan bağışı belgesini, Turgutlu Belediyespor formasını ve mesir macunundan oluşan hediyeleri takdim etti. Mumay da Turgutlu’da sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip Başkan Akın ve ekibine, ayrıca konser alanını dolduran izleyicilere teşekkür etti.

Kutlamalar, gece boyunca yükselen şarkılar, dalgalanan bayraklar ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi; program, ilçede 30 Ağustos coşkusunu bir kez daha pekiştirdi.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ZAFER KORTEJİ VE ECE MUMAY KONSERİYLE COŞKUYLA KUTLANDI. ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KORTEJE KATILAN BİNLERCE TURGUTLULU, ECE MUMAY'IN SEVİLEN ŞARKILARIYLA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI.