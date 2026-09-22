Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocuklardan üçü yoğun bakımda

Turgutlu'da saldırı ve yaralı çocuklar:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi çevresinde saat 08.01 civarında meydana gelen silahlı saldırıda toplam 11 öğrenci yaralandı. Olayı haber verenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiğini bildirdi ve bölgeye sağlık ile emniyet ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırı sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. Bakan Çiftçi'nin paylaştığı bilgiye göre; üç öğrencinin durumu diğerlerine göre daha kritik olup bu üç öğrenci ameliyattan çıkmış ve yoğun bakımda tedavileri devam etmektedir. Diğer sekiz öğrenciden biri taburcu edilirken, geriye kalan yedi öğrenciden üçünün durumu iyi olarak değerlendirildi ve üç öğrencinin ameliyatlarının sürdüğü bildirildi.

saldırının şekli ve faile ilişkin bilgiler:

Bakan Çiftçi, saldırganın anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle yaklaşık 87 metre mesafeden okul yolundaki çocukların üzerine ateş ettiğini aktardı. Saldırganın silahı dedenin evinde bulduğu ve buradan aldığı belirtildi. Olay anında okulda görevli bir bekçi ile bir bahçe görevlisinin bulunduğu ifade edildi.

soruşturma, inceleme ve destek çalışmaları:

İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye başmüfettişi ve iki polis başmüfettişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise iki başmüfettiş görevlendirildi. Olayın adli yönlü soruşturması Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yürütülüyor. Bakan Çiftçi, idari yönden herhangi bir sorumluluğu veya ihmali olanların tespit edileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta 20 kişilik psikososyal destek ekibi görevlendirdi; bu sayının 27'ye çıkarılacağı bildirildi. Ekipler sahada çalışmalara başladı ve yaralı ailelerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik müdahaleler planlanıyor.

okul güvenliği ve alınan tedbirler:

İçişleri Bakanlığı, okulların açılmadan önce risk değerlendirmesine tabi tutulduğunu ve okulları birinci ila dördüncü derecelere ayırdıklarını açıkladı. Birinci ve ikinci derece riskli okullarda sürekli kolluk görevlilerinin bulunduğu, üçüncü ve dördüncü derece okullarda ise ihtiyaç halinde devreye giren irtibat görevlilerinin yer aldığı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl istihdam edilen 31 bin bahçe görevlisinden 23 bini dün itibarıyla göreve başladı.

Bakan Çiftçi okul çevresi denetimlerinin sürdüğünü; asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlükleri aracılığıyla internet kafeler, büfeler, oyun salonları ve tütün ürünü satan yerlerin düzenli kontrol edildiğini söyledi ve okul servis araçlarının denetimlerinin yapıldığını vurguladı. Ayrıca yedi bakanlığın katılımıyla okullarda hızlı müdahale için bir protokol oluşturulduğu, bu protokolün amaçlarının güvenlik sızıntısı veya risk gösteren çocuklara yönelik hızlı tedavi ve rehabilitasyon olduğunu belirtti. Protokole katılan kurumlar arasında Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları yer alıyor.

ailelere uyarılar ve toplumsal tedbir çağrısı:

Bakan Çiftçi ailelere, çocukların okula gidip gitmediğini, okul çıkışlarında nerelere uğradıklarını ve internette hangi sitelere girdiklerini takip etmeleri uyarısında bulundu. Evde silah bulunması durumunda bunların çocukların erişemeyeceği güvenli yerlerde saklanması gerektiğini özellikle vurguladı. Bakan ayrıca, İçişleri'nin her aileye polis görevlendiremeyeceğini; fiziki tedbirlerin sınırı olduğunu, toplumsal seferberlik gerektiğini ifade etti.

Geçmiş olaylara ilişkin bilgi verirken Bakan Çiftçi, 14 Nisan tarihlerinde Malatya ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar sonrası yapılan çalışmalarda siber devriyeler ve istihbarat birimleri tarafından 2 bin 419 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 243'ünün tutuklandığını kaydetti. Bakan, polis ve istihbarat birimlerinin hem sokakta hem de siber ortamda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma, hastanedeki müdahaleler ve psikososyal destek çalışmaları devam ediyor; yetkililer gelişmeleri yakından izliyor ve ailelere destek sağlanmaya çalışılıyor.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 11 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI OKUL ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, SALDIRIDA YARALANAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETMEK ÜZERE TURGUTLU’YA GELDİ.