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Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocukların durumu açıklandı

Bakan Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da okul önünde yaşanan saldırıda yaralanan 3 çocuğun ameliyatta, 8 yaralıdan 3'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocukların durumu açıklandı

Bakanın açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da okul önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

yaralı çocukların durumu:

Bakan Çiftçi, yaralanan çocuklarla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: yaralanan 3 çocuk ameliyatta.

diğer yaralıların durumu:

Ayrıca Çiftçi, toplam yaralılar arasında 8 yaralının 3’ü yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi: &quot;Yaralanan 3 çocuk ameliyatta, 8 yaralının 3&#039;ü yoğun bakımda&quot;

Bakan Çiftçi: "Yaralanan 3 çocuk ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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