Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocukların durumu açıklandı

Bakanın açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da okul önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

yaralı çocukların durumu:

Bakan Çiftçi, yaralanan çocuklarla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: yaralanan 3 çocuk ameliyatta.

diğer yaralıların durumu:

Ayrıca Çiftçi, toplam yaralılar arasında 8 yaralının 3’ü yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi: "Yaralanan 3 çocuk ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda"