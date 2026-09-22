Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocukların durumu açıklandı

Bakanın açıklaması:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da okul önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
yaralı çocukların durumu:
Bakan Çiftçi, yaralanan çocuklarla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: yaralanan 3 çocuk ameliyatta.
diğer yaralıların durumu:
Ayrıca Çiftçi, toplam yaralılar arasında 8 yaralının 3’ü yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Bakan Çiftçi: "Yaralanan 3 çocuk ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda"
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!