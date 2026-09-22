Turgutlu'daki saldırı sonrası eğitim sendikalarından ortak güvenlik çağrısı

Olay ve sendikaların tepkisi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda eğitim sendikası temsilcisi geldi. Eğitim-Bir-Sen Manisa-1, Türk Eğitim-Sen Manisa 1, Eğitim-İş Manisa 1, Eğitim-Sen Manisa ve Eğitimin Gücü-Sen temsilcilerinin hazır bulunduğu açıklamayı Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav yaptı.

Yasav, saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifalar dileyerek, yaralıların aileleri, Turgutlu halkı ve eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Olayın öğrencilerin okula gittikleri sırada gerçekleştiğini belirten Yasav, görgü tanıklarının büyük panik yaşadığını ve birçok öğrencinin okul bahçesine ve binaya sığındığını aktardı.

Olayın siyah beyaz aydınlatılması talebi:

Sendika temsilcileri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun 9. sınıf öğrencisi olduğunun öğrenildiğini paylaşırken, olayın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığını vurguladı. Yasav, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyleyerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.

Yasav'ın açıklamasında, sadece kınama ve açıklama ile sorunun çözülemeyeceği, gerekli adımların somut, uygulanabilir ve toplumun geneline yönelik olması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca eğitim sendikaları sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Güvenlik önlemleri ve beklentiler:

Sendika yetkilileri, okul güvenliğinin salt bahçe görevlisi uygulamasıyla sağlanamayacağını ifade etti. Yasav, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yeniden gündeme gelen şiddet olayları nedeniyle kaygılı olduklarını belirterek, okullarda kapsamlı güvenlik tedbirleri, önleyici çalışmalar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon talep etti.

Ortak çağrıda, benzer olayların hiçbir eğitim kurumunda yaşanmaması için ilgili tüm kurumların ve sorumluların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Sendikalar, hem öğrencilerin hem eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması adına somut adımların atılmasını beklediklerini bildirdi.

Yasav ve diğer sendika temsilcileri, hem adli hem idari soruşturmanın sıkı takipçisi olacaklarını ve alınacak önlemlerin uygulanmasını denetleyeceklerini kaydetti. Olayla ilgili gelişmelerin ve soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OKUL ÖNÜNDE ÖĞRENCİLERİN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMASININ ARDINDAN EĞİTİM SENDİKALARI OLAY YERİNE GELEREK ORTAK AÇIKLAMA YAPTI.