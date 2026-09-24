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Turgutlu'dan siyah kartonla barış çağrısı: tribünler şiddete karşı birleşiyor

26 Eylül'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak maçta Turgutlu Belediyespor, siyah karton koreografisiyle çocuklara yönelik şiddete hayır diyecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Turgutlu'dan siyah kartonla barış çağrısı: tribünler şiddete karşı birleşiyor

tribünler ortak bir mesaj için bir araya geliyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, sezonun ilk maçında tribünleri toplumsal bir çağrı platformuna dönüştürüyor. 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Nesibe Aydın Spor Kulübü ile oynanacak karşılaşma, saha içindeki mücadelenin yanı sıra tribünlerden verilecek güçlü bir mesajla dikkat çekecek.

maç günü ve koreografi talimatları:

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, salon koltuklarına siyah kartonlar yerleştirileceği belirtildi. Taraftarlardan kartonları katlamamaları, kırmamaları veya atmamaları ve maç öncesindeki anonsları takip ederek koreografiye destek olmaları istendi. Organizasyonun amacı, ilçede geçtiğimiz günlerde öğrencilerin yaralandığı saldırı sonrası oluşan ortak kaygıyı görünür kılmak ve şiddetin her türüne karşı toplumsal bir duruş sergilemek olarak açıklandı.

kulübün çağrısı ve iletilmek istenen mesaj:

Turgutlu Belediyespor, sosyal medya hesapları ve Turgutlu Belediyesi aracılığıyla yayımladığı maça davet metninde, etkinliği sadece yerel bir tepki değil; evrensel bir çağrı olarak konumlandırdı. Metinde, ilçeden tüm dünyaya gönderilecek mesajın çocukların şiddetin değil; bilim, sanat ve sporla büyümesi olduğu vurgulandı. Kulüp, Ege Bölgesi’nin tek temsilcisi olarak sahaya çıkacak olmanın sorumluluğuyla, hem sportif hem de toplumsal alanda duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Organizatörler, tribünlerdeki birlikteliğin yaraları sarmaya, farkındalığı yükseltmeye ve kamuoyunda kalıcı bir iz bırakmaya odaklandığını belirtiyor. İzleyicilerden beklenti, maç atmosferini bozmadan, parola niteliğindeki koreografiyle mesajın güçlü ve düzenli bir şekilde iletilmesi yönünde.

26 Eylül akşamı Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda yapılacak bu insiyatif, Turgutlu'dan yükselen bir tepki olmanın ötesinde, sporu ve taraftarlığı toplumsal sorumlulukla buluşturan bir adım olarak sunuluyor. Kulüp yetkilileri ve organizatörler, herkesin çağrıya katılarak hem üzüntüyü paylaşıp hem de umut inşa edeceğini vurguluyor.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NDE MÜCADELE EDEN TURGUTLU...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN 26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ OYNAYACAĞI SEZONUN İLK MAÇINDA, TRİBÜNLERDE ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA ÖZEL BİR KOREOGRAFİ YAPILACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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