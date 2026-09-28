Turgutlu'dan tribünlerden yükselen çocuk çağrısı

Turgutlu'da maç öncesi farkındalık

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında salonu dolduran taraftarlarıyla sadece sportif bir gösteriye değil, toplumsal bir mesaja da ev sahipliği yaptı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Nesibe Aydın Spor Kulübü ile oynanan maç öncesinde gerçekleştirilen koreografi, geçtiğimiz günlerde kentte bir okul önünde meydana gelen saldırı sonucu öğrencilerin yaralanmasının ardından düzenlendi.

Tribünlerde ellerinde siyah kartonlar tutan taraftarların oluşturduğu görselin yanı sıra açılan pankartlarla, çocukların güvenliği ve şiddetten uzak bir gelecek talebi güçlü biçimde vurgulandı. Oluşturulan görüntü, maçın atmosferinde dikkat çeken ve izleyenlerin ortak duygusunu görünür kılan bir etki yarattı.

Tribünlerden ortak çağrı:

Hazırlanan koreografide ve pankartlarda Her çocuğun güvenle gülümsediği bir dünya mümkün!, Susma! Korkma! Sesini yükselt., Bir çocuğun korkusu, hepimizin utancı! ve Çocuğu; bilimle, sanatla, sporla büyüt; şiddetle değil gibi net mesajlar yer aldı. Taraftarların katılımıyla salonun tamamında oluşturulan bu görüntü, hem yerel hem evrensel bir çağrıya dönüştü; verilen mesaj yalnızca Turgutlu'daki olayla sınırlı kalmadı.

Eylem metninde ayrıca Gazze ve Filistin başta olmak üzere savaş ve şiddet ortamında yaşayan çocuklara dikkat çekildi; hiçbir çocuğun korku, şiddet ve savaş içinde büyümemesi gerektiği vurgulandı ve geleceklerinin bilim, sanat ve sporla şekillenmesi için ortak bir talep dile getirildi.

Takımın geçmiş farkındalık çalışmaları:

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, kuruluşundan itibaren saha içindeki performansının yanında toplumsal duyarlılık gerektiren konularda da düzenli olarak farkındalık projeleri yürütüyor. Daha önce kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yer aldığı forma ve pankartlarla sahaya çıkan takım, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında da özel etkinlikler düzenlemişti.

Takımın geçmiş çalışmalarında öne çıkan sloganlardan biri olan Nasıl doğduğu değil, niye yaşayamadığı mesajı, kulübün toplumsal meselelerde dolaylı ve doğrudan ses yükseltme geleneğinin bir parçası olarak tekrarlandı.

Belediye başkanının çağrısı:

Çetin Akın, düzenlenen koreografinin ve tribünlerden yükselen mesajın anlamını şu sözlerle özetledi: "Kadın basketbol takımımızın Süper Lig’deki ilk maçında böyle bir mesajın tribünlerden yükselmesi bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü biz sporu yalnızca kazanmak ve kaybetmek üzerinden değerlendirmiyoruz. Sporun birleştiren, dayanışmayı büyüten ve topluma umut veren bir gücü olduğuna inanıyoruz. Takımımızın daha önce kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çeken çalışmalarının ardından bugün de çocuklarımız için ses vermesi, bu anlayışımızın bir parçasıdır. Turgutlu’dan yükselen bu sesin sınırlarımızın ötesine ulaşmasını istiyoruz. Gazze’de, Filistin’de ve dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun hiçbir çocuğun savaşın, şiddetin ve korkunun ortasında kalmasını istemiyoruz. Çocukların; korkarak değil, gülümseyerek büyüdükleri bir dünya hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün tribünlerimizden verdiğimiz mesaj da tam olarak budur. Tribünleri doldurarak takımımızın yanında olan ve koreografimize destek vererek mesajımıza ortak olan tüm taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Maçın sportif sonuçları bir yana, Turgutlu'da oluşturulan bu toplumsal çağrı, yerel bir olayın ötesine taşınan bir duyarlılık örneği olarak kayda geçti. Taraftar desteğiyle sahnelenen koreografi, sporun sadece saha içi rekabet değil, ortak değerlerin görünür kılındığı bir mecra olduğuna dair güçlü bir hatırlatma sundu.

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN BASKETBOL TAKIMININ HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDEKİ İLK KARŞILAŞMASINDA SİYAH KARTONLARLA HAZIRLANAN KOREOGRAFİYE PANKARTLAR DA EŞLİK EDERKEN, TRİBÜNLERDE OLUŞTURULAN GÖRÜNTÜYLE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ VE ŞİDDETTEN UZAK BİR GELECEKTE BÜYÜMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.