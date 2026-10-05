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Turgutlu'nun sultanları lig maratonuna 3-0'la başladı

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Venüs Spor'u 25-13, 25-18, 25-11'lik setlerle 3-0 yenerek sezona kayıpsız başladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Turgutlu'nun sultanları lig maratonuna 3-0'la başladı

Maçın özeti:

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan sezon açılış maçında Venüs Spor'u net bir oyunla 3-0 mağlup etti. Setler 25-13, 25-18 ve 25-11 sonuçlandı ve kırmızı-siyahlılar lig maratonuna kayıpsız başladı.

Karşılaşma süresince Turgutlu ekibi servis, blok ve savunmada üstünlük sağlayarak rakibine setlerde şans tanımadı. İlk dakikalardan itibaren tempoyu elinde tutan ev sahibi, hücum çeşitliliği ve savunmadaki organizasyonuyla karşılaşmayı tek taraflı bir forma tamamladı.

Başkan Akın'dan tribün desteği:

Takımın yanında olan yönetim kadrosu maç öncesi moral toplantısında bir araya geldi. Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Turgutlubelediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ile eşi Semra Maliz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran oyuncularla kahvaltıda buluştu. Akın ve beraberindekiler daha sonra karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Sıradaki rakip ve antrenörün değerlendirmesi:

Turgutlu takımı ligde ikinci hafta maçında Al-Ka Altın Kanatlar'a deplasmanda konuk olacak. Sezonun ilk deplasman karşılaşması 11 Ekim Pazar günü saat 14.00'te oynanacak.

Başantrenör Erdal Kurç ise maç sonu yaptığı değerlendirmede: "Sezonun ilk maçında sahamızda güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımız maçın ilk dakikasından itibaren iyi bir mücadele ortaya koydu. Sezona 3-0'lık galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Çalışmalarımızı aynı disiplin ve istekle sürdürerek her maçta daha iyi bir oyun ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.

Diğer branşta sonuç:

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ise Halkbank karşısındaki Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'a 64-58 yenildi. Basketbolda alınan bu sonuçla takım, lige ikinci haftada ilk deplasman deneyimini geride bıraktı.

Voleyboldaki güçlü başlangıç, kulüp içinde moral yükseltti; teknik ekip ve yönetim alınan galibiyetin devamını sağlamak için sahada ve idmanda disiplinli çalışmayı sürdüreceklerini belirtiyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ’NDEKİ YENİ SEZONA FIRTINA GİBİ...

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ’NDEKİ YENİ SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI. SAHASINDA VENÜS SPOR’U KONUK EDEN KIRMIZI-SİYAHLILAR, RAKİBİNİ 25-13, 25-18 VE 25-11’LİK SETLERLE 3-0 MAĞLUP EDEREK LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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