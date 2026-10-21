Turgutlu'ya 3,2 milyar lira yatırım getiren kararlı adım

yatırımı siyasi kaygılara kurban vermedim:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Muhtarlar Günü kapsamındaki konuşmasında 2026 yılında kente kazandırılan yatırım paketinin önemine dikkat çekti. Akın, hizmetleri sunarken muhtarlara ve vatandaşlara siyasi parti ayrımı gözetmediklerini belirtti; kapılarını siyasete kapatmadığını, gelen herkesin derdinin dinlendiğini vurguladı.

Akın, sözleşmesinde bu yatırımları kaybetmeme kararlılığını öne çıkararak, "Ben bu yatırımı siyasi kaygılardan dolayı kaybedemezdim. Bedeli ne olursa olsun bu yatırımı kaçırmayacaktım, kaçırmadım" ifadelerini kullandı.

3,2 milyar TL'lik yatırımın kapsamı:

Başkan Akın, Turgutlu'ya 2026 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ, Telekom, GDZ ve doğal gaz şirketleri aracılığıyla toplam 3,2 milyar TL tutarında yatırım sağlandığını söyledi. Enerji, doğal gaz ve su altyapısındaki ihtiyaçların giderilmesinin bu yatırımların önceliği olduğunu belirten Akın, 2025'te kentte yaşanan trafo sorunlarına atıfta bulundu.

Akın, 2025 yılında kentte 13 trafonun yandığını, bunun elektronik eşyalara ve yaşam kalitesine zarar verdiğini belirtti ve sanayi bölgelerinin enerji sorunlarının çözümü için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. "Turgutlu tarihinde böyle bir yatırım görmedi" değerlendirmesini yaptı.

belediye araç filosuna yönelik yatırım:

Akın, belediyenin araç filosunun güçlendirilmesi amacıyla 2026'da bir greyder, bir bekolayder, iki kamyon, bir otobüs, zabıta ekipleri için dört binek araç ve üç traktörün envantere katıldığını, bu yatırımların toplam değerinin yaklaşık 100 milyon TL olduğunu açıkladı. Eski araçların bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olmasının yenileme kararında etkili olduğunu belirtti.

Başkan, bu değişim sayesinde işlerin daha hızlı yapıldığını, tamir masraflarının kredi ödemelerinden daha maliyetli hale geldiğini vurguladı.

yol ve altyapı çalışmalarında hedefler:

Turgutlu merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili Akın, yıl sonuna kadar toplam 310 bin metrekare parke taşı döşeme ve yol yapımının tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Kırsal mahallelerde 35 bin m², mevcut yolların onarımında 50 bin m², Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ise 75 bin m²lik parke çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

Belediye ayrıca kaldırılan yolların yeniden döşenmesi için 50 bin m²lik ihale gerçekleştirdiğini ve 100 bin m²lik yeni taş döşeme ihalesinin süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Akın, ekiplerin şu anda altı noktada çalıştığını, çarşamba günü itibarıyla çalışma sayısının 10'a çıkacağını söyledi.

Ova yollarında bu yıl için konulan 110 kilometrelik asfalt hedefinin 90 kilometreye ulaştığını, hava koşullarının elvermesi durumunda hedefin tamamlanacağını belirtti.

prestij cadde ve kavşak projeleri:

Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen Kervan Yolu prestij caddesi projesinde Halil Kale Fen Lisesi'nden tren yoluna uzanan 2,7 kilometrelik bölümün asfaltlama ve peyzaj çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını söyledi. Ayrıca Türkmen Yolu ve bazı sokakların önümüzdeki yıl sıcak asfaltla Kervan Yolu'na bağlanacağını duyurdu.

Ergenekon Kavşağı Projesiyle ilgili olarak Akın, Karayolları'nın projeyi üç kez revize etmesinin yaklaşık bir aylık gecikmeye yol açtığını, projenin gelecek yıl nisan ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti ve "Biz bir işi yaparken doğru yapmak zorundayız" dedi.

mali tablo ve vatandaşlara çağrı:

Belediyenin mali durumuna dair Akın, merkezi bütçeden aktarılan kaynaklarda düşüş olduğunu, geçen yıl eylül ayında 128 milyon TL olan kaynağın bu yıl aynı ayda 54 milyon TL'ye; ekimde ise geçen yıl 118 milyon TL iken bu yıl 74 milyon TL'ye gerilediğini açıkladı. Enflasyonun da etkisiyle bu farkın büyük olduğunu söyledi.

Akın, kaynak daralmasının etkisiyle "yedi buçuk yılın sonunda ilk defa bu ay maaş ödemekte zorlandım" itirafında bulundu; ancak hesap ve planlamayla hizmetlerin süreceğini vurguladı. Konuşmasını, vatandaşlardan sabır isteyerek "Biz çalışıyoruz arkadaşlar, çalışmaya da devam edeceğiz" sözleriyle sonlandırdı.

Belediye yönetimi, yatırımların takipçisi olduklarını ve muhtarlarla birlikte hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN