Turgutreis'te evlendirme işlemleri mahalleye taşındı

Turgutreis'te evlendirme hizmetleri lokalde sunuluyor

Bodrum Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir adım attı. Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan ve Bodrum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Şefliğine bağlı olarak çalışan Turgutreis Evlendirme Memurluğu, Nisan 2026’dan bu yana hizmet veriyor.

Yeni hizmet noktasının kapsamı:

Turgutreis ve çevre mahallelerde yaşayan çiftler, daha önce Bodrum merkezde yürütülen birçok evlendirme işlemini artık buradan halledebiliyor. Şevket Sabancı Nikah Salonunda yürütülen uygulama sayesinde nikâh başvurusu, evrak teslimi ve evlendirme sürecinin başlatılması gibi adımlar için merkeze gitmeye gerek kalmıyor.

Vatandaş memnuniyeti ve yetkili açıklaması:

Bölgede yaşayanlar uygulamadan olumlu dönüşler veriyor. Evlendirme memuru Aydan Kumral Yümer, 2026 Nisan ayından itibaren Başkan Tamer Mandalinci’nin talimatıyla evlendirmeye ilişkin tüm iş ve işlemlerin Turgutreis’ten de yürütüldüğünü belirtti. Yümer, çiftlerin bilgi alma, evrak teslimi ve işlem başlatma sürecini merkez yerine yerel memurlukta tamamlayabildiklerini vurguladı.

Belediye yetkilileri, uygulamanın amacının evlendirme hizmetlerini daha geniş bir alana ulaştırmak ve vatandaşların işlemlerini ikamet ettikleri bölgeye daha yakın bir noktada gerçekleştirebilmelerini sağlamak olduğunu ifade ediyor. Bu düzenleme, hem ulaşım yükünü azaltıyor hem de işlemlerin hızlanmasına katkı sunuyor.

TURGUTREİS’TE NİKÂH HİZMETLERİNE YOĞUN İLGİ