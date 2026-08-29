Turhal'da sahne gülüşlerle doldu: Sobe Karaebe izleyiciyi mest etti

Turhal Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri programı kapsamında Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelenen Sobe Karaebe: Bir Şarkı Bir Kahkaha, kent sakinlerini bir araya getirdi. Salonu dolduran izleyiciler, oyuncuların performansına sık sık alkışlarla karşılık verdi ve gece boyunca keyifli anlar yaşandı.

oyuncular ve performans:

Oyun kadrosunda Kahraman Sivri, Fulden Akyürek, Ethel Mülinas, Ece Gürsel, Soner Türker, Gizem Eroğlu, Yaman Sivri ve Arın Mersinli yer aldı. Enerjik sahne duruşu ve tempolu anlatımıyla ekip, özellikle komik sahnelerde salonu kahkahaya boğdu; oyunculuklar vatandaşlardan yoğun beğeni topladı.

belediye vurgusu ve teşekkür:

Etkinliği Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, eşi Hatice Ural, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş izledi. Başkan Ural, sahneye çıkarak tiyatro ekibine teşekkür etti ve Tiyatro, hayatın ta kendisidir; aynasıdır. sözleriyle sanatın toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından Başkan Ural, sanatçılara çiçek takdim etti. Program, sanatçılar ve protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi; Turhal Belediyesi yetkilileri benzer kültür ve sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

TURHAL’DA SAHNELENEN SOBE KARAEBE: BİR ŞARKI BİR KAHKAHA ADLI TİYATRO OYUNU SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRİRKEN, OYUNCULARIN PERFORMANSI İZLEYİCİLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI.