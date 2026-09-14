Turhal'da yeni eğitim yılı coşkusu: çocukların okula sevinci enerji verdi

turhal'da eğitim yılının ilk günü:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Fatih İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrenciler ve veliler tarafından karşılanan Ural, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Başkan Ural, çocukların okula duyduğu sevincin ve enerjisinin kendilerine de güç verdiğini vurguladı.

Ziyaret sırasında ailelerle de kısa görüşmeler yapan Ural, eğitime verilen önemin altını çizdi. Belediyenin okullara yönelik desteklerinin devam ettiğini belirten Ural, hem fiziksel destek hem de okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik projelerle yanlarında olduklarını ifade etti.

gezici kütüphane her gün çocuklarla buluşuyor:

Ziyaret kapsamında Ceyhun Atuf Kansu Gezici Kütüphanesi de okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Gezici kütüphane, her gün farklı bir okulu ziyaret ederek öğrencilere kitap sunuyor ve etkinliklerle okuma alışkanlığını teşvik ediyor. Etkinlikte öğrencilerin kütüphaneye gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Başkan Ural, gezici kütüphanenin erken yaşta okuma sevgisi kazandırma açısından önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi; okul yönetimi ve velilerle dile getirilen beklenti, yeni dönemin sağlıklı ve verimli geçmesi yönündeydi.

TURHAL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA FATİH İLKÖĞRETİM OKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.