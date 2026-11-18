turhalspor'un başvurusu:

Bölgesel Amatör Lig 5. haftasında sahasında Bayburtspor'u konuk eden Turhalspor, karşılaşmada alınan bazı hakem kararlarına ilişkin resmi başvuruda bulundu. Maç 15 Kasım Pazar günü saat 13.00'te oynandı ve kulüp yönetimi, aynı günün akşamı itiraz dosyasını ilgili mercilere ilettiğini açıkladı.

Kulüp Başkanı Yalçın Çetin, yapılan başvurunun hem maçtaki adil sonuç hem de sporcu sağlığının korunması açısından önem taşıdığını belirtti. Çetin, Ankara ve Samsun'daki hakem atama komisyonlarının başkanlarıyla iletişime geçtiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

tartışmalı pozisyonlar:

Mücadelenin ilk yarısının son bölümünde üç pozisyon tartışma konusu oldu. Özellikle 37. dakikada Bayburtspor'un kullandığı penaltıda top direkten döndü; ardından konuk takım oyuncusu topu ağlara gönderdi. Turhalspor yönetimi, golü atan futbolcunun vuruş yapılmadan önce ceza sahasına girdiğini iddia ederek gol kararına itiraz etti.

Kulüp yetkilileri, maç içinde yaşanan diğer pozisyonlarda da benzer tereddütlerin bulunduğunu belirterek, hakem kararlarının maçın genel akışına ve sonuçlarına etkisini sorguladı.

başkanın açıklamaları:

Çetin, Bayburtspor yönetimini Turhal'da misafir ettiklerini ve karşılaşmanın dostane bir ortamda geçmesini istediklerini ifade etti. Ancak hakem kararlarının maç atmosferine gölge düşürdüğünü vurguladı ve "Benim önceliğim sporcu sağlığı" dedi.

Başkan ayrıca, hakemin iki metre önünde oyuncularına yapılan müdahalenin görmezden gelinmesi sonucu meydana gelen yaralanmanın maçın önüne geçtiğini söyledi ve "Sporcu sağlığını önemsemeyen hakemlerin görev almaması gerekir" şeklinde görüşünü açıkladı.

Çetin, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek, taraftar desteğiyle puan kaybını telafi edip üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini ifade etti. Kulüp, hem müsabakanın hakem raporlarının hem de yapılan itirazın sonucunu bekleyecek.

BÖLGESEL AMATÖR LİG’İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA BAYBURTSPOR’U KONUK EDEN TURHALSPOR, KARŞILAŞMADAKİ HAKEM KARARLARINA İTİRAZ ETTİ. KULÜP BAŞKANI YALÇIN ÇETİN, MAÇIN ARDINDAN RESMİ BAŞVURUDA BULUNDUKLARINI BELİRTEREK, "BENİM ÖNCELİĞİM SPORCU SAĞLIĞI" DEDİ.