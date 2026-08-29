Turistin kaydettiği görüntü: dağdan kopan buz kütlesi seli tetikledi

Turistin kaydettiği anlar

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong bölgesinde manzara çekimi yapan bir turist, 26 Ağustos tarihinde, sınırın öte tarafındaki yüksek rakımlı bölgede bir buzul kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı doğru sürüklendiği anı kaydetti. Görüntülerde, buz kütlesinin düşüşü sırasında oluşan yoğun toz ve moloz bulutu dikkat çekiyor.

Uzaktan tespit edilen çöküşle örtüşme:

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dağlık Alan Tehlikeleri ve Çevre Enstitüsü Direktörü Kang Shichang, turistin çektiği görüntüde buzulun çöktüğü konumun uzaktan algılama görüntülerinde tespit edilen bölgeyle örtüştüğünü açıkladı. Bu değerlendirme, buz kütlesinin kopuşunun felaket zincirinin başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.

Selin yol açtığı zararlar:

Buzul kopuşunun ardından oluşan sel ve çamur akıntıları, Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde geniş çaplı hasara neden oldu. Gyirong Sınır Kapısı çevresi büyük zarar gördü; Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suları ve molozlarla taştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı unsurları sürüklenirken, bazı bölgelerle iletişim kesildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7'si Çin'de olmak üzere en az 676 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Turistin kaydettiği görüntüler, olayın tetikleyicisine dair görsel kanıt sağlama niteliği taşıyor ve ilgili kurumların saha değerlendirmelerinde kullanılabilir.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde manzara çekimi yapan bir turist, 26 Ağustos’ta bölgede büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan sel felaketini tetiklediği değerlendirilen buzul kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı hareket ettiği anları kaydetti.