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turizm camiasında gözaltı dalgası: TÜROFED başkanı da soruşturmada

İstanbul merkezli operasyonda TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı da gözaltına alındı; soruşturma rüşvet, ihaleye fesat ve aklama iddialarına odaklı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

turizm camiasında gözaltı dalgası: TÜROFED başkanı da soruşturmada

turizm camiasında gözaltı dalgası: TÜROFED başkanı da soruşturmada

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İddialar arasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yer alıyor.

operasyonun kapsamı ve elde edilen deliller:

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Dosyada MASAK verileri, gizli tanık beyanları ve şüpheli ifadeleri ile diğer bilgi ve belgeler değerlendirildi. Bu çerçevede 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Bu sabah düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında Erkan Yağcı ile birlikte Armağan Küçük, Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak ve Süleyman Özen bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV’nin eski yönetim kurulu başkan vekili Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu de yer aldı.

mahkeme kararları ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ile Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul’un yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca Fatih Yadoğlu’nun firari olduğu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un ise başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan soruşturmayla ilişkili olduğu belirlenen bazı şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu ve bu şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı. Soruşturmanın yürütülmeye devam ettiği aktarıldı.

TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, Cafer Mahiroğlu soruşturmasında gözaltına alındı

TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, Cafer Mahiroğlu soruşturmasında gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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