16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde öne çıkan veriler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde Türkiye turizmindeki performansı ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejileri paylaştı. Konuşmasına helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Bakan Ersoy, yılın ilk dokuz aylık dönemine dair verileri ve hedefleri kamuoyuyla paylaştı.

ilk 9 ayın rakamları ve çeyrek rekoru:

Bakan Ersoy, yılın ilk 9 ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısının 49 milyon 132 bin olduğunu ve turizm gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış göstererek 51 milyar 278 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Üçüncü çeyrekte ise gelirlerin yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon 218 bin dolar olarak gerçekleştiğini ve çeyrek dönem bazında rekor kırıldığını vurguladı.

Ziyaretçilerin konaklama süresi ve harcama eğilimlerine ilişkin veriler de öne çıktı. İlk 9 ayda ortalama konaklama süresi 10,34 gece olurken, kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolar seviyesine yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması ise 119,9 dolar olarak açıklandı. Bakan Ersoy, gecelik harcamadaki yükselişin turizmde daha yüksek katma değer üretme hedefi açısından önemli olduğunu belirtti.

EXPO, COP31 ve altyapı yatırımları:

Ersoy, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 kapsamında EXPO yerleşkesinin altyapısının güçlendirildiğini aktardı. Mavi Bölge kayıtlarında 102 bin 610 kişinin yer aldığı bilgisini veren Bakan, EXPO yerleşkesinin bir milyon metrekare proje alanı olduğunu; bunun içinde 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ile 7 bin 700 araçlık otopark kapasitesi bulunduğunu söyledi.

EXPO alanının Türkiye’nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan, bu merkezde profesyonel bir yönetim yapısı kurularak etkinlik takvimi ve uluslararası tanıtımın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çatısı altında yürütüleceğini belirtti. Amaç, yaz aylarında yeni etkinlik alanları sunup kış ve bahar aylarında da uluslararası kongre ve fuarlarla Antalya’ya yeni ziyaretçiler çekmek ve COP31 yatırımlarını kalıcı turizm kazanımına dönüştürmek.

tanıtım stratejileri ve büyük etkinliklerin bölgesel etkisi:

Türkiye’nin 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta yeniden ev sahipliği yapacağı Formula 1 organizasyonuna ilişkin tanıtım stratejisinin yalnızca İstanbul odaklı olmayacağı açıklandı. Ersoy, Antalya ve Ege bölgesindeki tatil destinasyonlarının da tanıtıma dahil edileceğini, böylece etkinliğin turizm hareketliliğini daha geniş bir döneme yaymayı hedeflediklerini söyledi. Şu anda ön kayıtlarda İstanbul’un önde olduğunu ve rezervasyonların gelmeye başladığını da aktardı.

Küresel görünürlük ve dijital tanıtım yatırımları da paylaşılan diğer unsurlardı. Bakanlık uygulamalarının 74 ülkede dijital kampanyalarla 7,1 milyar gösterim elde ettiği, 2025 ve 2026 yıllarında hazırlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim sağladığı belirtildi. GoTürkiye platformu ekim ayı itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye; sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısı ise ekim ayı itibarıyla 24 milyon 600 bin erişime ulaştı.

sürdürülebilirlik, altyapı ve destek paketleri:

Sürdürülebilir turizm vurgusunda Ersoy, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyiyle yürütülen program kapsamında ekim ayı itibarıyla 20 binin üzerinde konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını; bunlardan 2 bin 650’den fazla tesisin üçüncü aşama sertifikaya hak kazandığını açıkladı. Türkiye, söz konusu kriterlere göre sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor. Hedef 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması olarak belirtildi.

Altyapı yatırımlarına dair olarak bu yıl 580 plajın Mavi Bayrak aldığı, Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü sırada bulunduğu ifade edildi. Antalya’nın Serik ilçesinde Belek Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesinin artırıldığı ve tesise bağlı altyapının güçlendirildiği söylendi.

Ekonomik destek paketleri kapsamında konaklama vergisinin 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edeceği, Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sağlanan istihdam desteğinin ise 2028’e kadar uzatıldığı duyuruldu.

destinasyon yönetimi ve sektör örgütlenmesi talepleri:

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu kongrede Antalya’ya uygun bir destinasyon yönetim planlaması oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kavaloğlu, konaklama sektörünün örgütlenmesinin yasal zeminde desteklenmesi gerektiğini, farklı ölçeklerdeki işletmelerin deneyimlerinin temsil örgütleri aracılığıyla destinasyon adına alınan kararlara taşınması gerektiğini söyledi. Öneri, destinasyon yönetimlerinin güçlendirilmesi ile konaklama sektörünün örgütlenmesini ve temsilini destekleyecek yasal çerçevenin birlikte ele alınması yönünde oldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin COP31’in kente ve Türk turizmine katkı sağlayacağına, zirveye katılan delegelerin turist olarak geri döneceğine inandığını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise kentte son 50 yılda gerçekleştirilen kamu ve özel sektör yatırımlarının 100 milyar doların üzerinde olduğunu vurguladı ve toplu taşımaya yönelik atılan adımları, yeni raylı sistem hattı planlarını paylaştı.

kapanış değerlendirmesi:

Kongre, Turizmi Ortak Bir Vizyonla Yeniden Tanımlamak temasıyla sektör temsilcileri, kamu yetkilileri ve yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, elde edilen gelir ve ziyaretçi artışının arkasında ürün ve pazar çeşitliliğine dayalı stratejiler ile sürekli tanıtımın olduğunu vurguladı ve önümüzdeki dönemde hedef pazarların genişletilmesi, sezonun 12 aya yayılması ile yüksek katma değerli turizm ürünlerine öncelik verilmesinin sürdürüleceğini ilan etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY