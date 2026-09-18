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Turizmde üst lige çıkan Türkiye'nin yeni gündemi sürdürülebilir büyüme

Nadir Alpaslan, Amasya'da Türkiye'nin 64 milyon turistle turizmde dördüncü sıraya yükseldiğini ve sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını söyledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Caner Şahin

Turizmde üst lige çıkan Türkiye'nin yeni gündemi sürdürülebilir büyüme

Ülke turizmi 64 milyonla dikkat çekiyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Amasya'da düzenlenen Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'nin geçen yıl ağırladığı 64 milyon turist ile en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. Toplantı Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Alpaslan, ülkenin turizm alanındaki bu konumunun ekonomik katkı, istihdam ve refah açısından önem taşıdığını belirterek, sektörün artık uluslararası rekabette üst ligde yer alan bir aktör olduğunu ifade etti.

Amasya'nın rolü:

Toplantıda Amasya'nın sahip olduğu kültürel ve doğal mirasın kentin turizm stratejisinde köşe taşı olacağına dikkat çekildi. Alpaslan, şehrin gelişimine yönelik projelere kararlılıkla destek verileceğini belirtti ve bölgesel kalkınma ile turizmin entegrasyonunun önemine değindi.

Master planın öncelikleri:

Vali Önder Bakan ise master plan doğrultusundaki politika ve çalışmaların amacının sadece ziyaretçi sayısını artırmak olmadığını; aksine turizmi dört mevsim sürdürülebilir kılmak, yerel ekonomiyi ve istihdamı güçlendirmek ile Amasya'nın marka değerini yükseltmek olduğunu söyledi.

Alpaslan toplantıda, "Geçen yıl ağırladığımız 64 milyon turist ile şu anda en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna geldik. Türkiye turizm konusunda dünyada parlayan bir yıldız konumunda. Tabiri caizse artık turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Geldiğimiz seviye son derece kıymetli. Ülkemizin ekonomisi, insanımızın refahı ve istihdamı açısından önemli" ifadesini kullandı.

Toplantıya AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı. Uzmanlar ve yöneticiler, master planın uygulanmasında altyapı, hizmet kalitesi ve destinasyon çeşitliliğinin öne çıkması gerektiğini; sürdürülebilirlik ve marka yönetiminin ise kalıcı rekabet avantajı sağlayacağını belirtti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN, GEÇEN YIL AĞIRLANAN 64 MİLYON TURİST SAYISIYLA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN, GEÇEN YIL AĞIRLANAN 64 MİLYON TURİST SAYISIYLA EN FAZLA TURİST KABUL EDEN 4. ÜLKE SIRALAMASINA YERLEŞEN TÜRKİYE’NİN TURİZMDE ŞAMPİYONLAR LİGİ OYUNCUSU KONUMUNA ULAŞTIĞINI BELİRTTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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