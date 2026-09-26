Turizmde yeni vizyon çağrısı: Hasan Eker'den strateji vurgusu

Turizmin 2026 görünümü:

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BURKON Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü vesilesiyle sektörün 2026 perspektifini değerlendirdi.

Eker, Türkiye'nin deneyim ve destinasyon çeşitliliğini vurgulayarak, başarının sadece ziyaretçi sayısıyla ölçülemeyeceğini; katma değer ve turist başına düşen harcama gibi parametrelerin önemini belirtti.

Yeni vizyon ve artan rekabet:

Eker, "Türkiye turizmde çok güçlü bir altyapıya, deneyime, doğal ve kültürel zenginliğe sahip." diyerek başladığı açıklamasında, dünya turizminde rekabetin arttığını, Mısır başta olmak üzere Akdeniz destinasyonları ve Körfez ülkelerinin yeni yatırımlarla pazardan pay almaya çalıştığını söyledi.

Bu koşullar altında mevcut gücün korunmasının yeterli olmayacağını, bunun yerine sektörde yeni bir vizyon geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çeşitlilik, inovasyon ve dijital dönüşüm:

Eker'e göre turist beklentileri değişiyor: "Artık turist yalnızca deniz, kum ve güneş aramıyor. Kültür, gastronomi, sağlık, spor, doğa, tarih, kongre, alışveriş ve deneyim odaklı seyahatler giderek daha fazla önem kazanıyor."

Bu nedenle Türkiye'nin zengin ürün yelpazesinin daha etkin kullanılmasını; inovatif turizm ürünleri geliştirilmesini, dijitalleşmenin hızlandırılmasını, büyük veri ve bilimin etkin kullanımını önerdi. Ayrıca turist beklentilerinin doğru analiz edilerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunulması gerektiğini belirtti.

Destek, sürdürülebilir büyüme ve insan odaklı yaklaşım:

Eker, sektörün maliyetler, istihdam, finansman ve vergiler gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, turizme yönelik destek ve teşviklerin önemine işaret etti. "Turizmciye verilen destek yalnızca bugün faaliyet gösteren işletmelere verilen bir destek olarak görülmemeli. Bu destekler, Türkiye’nin gelecekteki turizm gelirlerine, istihdamına ve uluslararası rekabet gücüne yapılan yatırımlardır." dedi.

Türkiye'nin kazançlarını koruyup yeni pazarlara açılmasının hızlandırılması gerektiğini söyleyen Eker, bu dönüşümde seyahat acentelerinin ve sektör çalışanlarının kilit rol oynayacağını belirtti.

Eker, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, "Turizm; kültürümüzdür, tarihimizdir, gastronomimizdir, doğamızdır, sanatımızdır. Aynı zamanda farklı toplumların birbirini tanımasını, anlamasını ve iletişim kurmasını sağlayan önemli bir köprüdür." ifadeleriyle sektörün toplumsal rolüne dikkat çekti.

Eker, sektör çalışanlarına seslenerek "Turizm bir meslektir. Deneyim, bilgi, sabır ve uzun vadeli düşünce gerektirir. Turizmci özverilidir, çözüm odaklıdır, insan odaklıdır ve farklı kültürleri bir araya getirir. Turizm sektörünün içerisinde yer alan bir meslektaşınız olarak turizmci olmakla gurur duyuyorum. Bu vesileyle başta turizm çalışanlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımın, turizm öğrencilerinin ve eğitimcilerinin Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum." dedi.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE BURKON TURİZM YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN EKER, HER YIL 27 EYLÜL’DE KUTLANAN DÜNYA TURİZM GÜNÜ DOLAYISIYLA TURİZM SEKTÖRÜNÜN 2026 YILINDAKİ GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞERLENDİRDİ.