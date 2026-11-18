Haliliye'de yoğun turist alanlarında zabıta müdahalesi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin turist yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda kamu düzenini korumak ve ziyaretçilerin rahatsız edilmesini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, dilencilik yapan, su ve mendil satan ve hanutçuluk faaliyetinde bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Denetimin kapsamı ve uygulama biçimi:

Yürütülen denetimlerde öncelik, turistlerin huzurunun sağlanması ve ticari faaliyetlerin adil koşullarda yürütülmesi oldu. Zabıta, tespit edilen şahıslara yönelik idari işlem başlattı ve gerekli yerel düzenlemeler çerçevesinde müdahalelerde bulundu.

Sonuçlar ve yönlendirmeler:

Denetimler sonucunda 12'si çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplam 22 kişi ve aileleri hakkında cezai işlem uygulandı. Ayrıca 18 yaşından küçük çocuklar hakkında gerekli işlemlerin yapılması üzere ilgili birimlere, Çocuk Şube Amirliği'ne sevk yapıldı.

Belediye zabıta ekipleri, turistik bölgelerdeki denetimlerin süreceğini belirterek hem kamu düzeninin korunmasını hem de turizm faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesini hedeflediklerini açıkladı.

ŞANLIURFA’DA TURİSTİK BÖLGELERDE DENETİM, 12’Sİ ÇOCUK 22 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI