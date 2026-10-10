Türk dünyası sigortacılıkta ortak güvence için Gaziantep'te yol haritası belirledi

Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu Gaziantep'te

Türk dünyasının sigortacılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmek ve kurumsal iş birliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türk dünyasının farklı ülkelerinden sigorta sektörünün üst düzey temsilcileri katıldı.

Genel kurulda öne çıkan konular:

Gündemde birliğin gelecek dönem vizyonu, stratejik öncelikler ve ortak iş birliği alanları vardı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, ortak tarih ve coğrafyanın sağladığı avantajlara dikkat çekerek, "Ortak tarihimiz var, ortak coğrafyamız var, ortak geleceğimiz var. Şimdi bu ortak geleceğin ortak güvencesini oluşturma zamanı." ifadelerini kullandı. Yaşar, afet ve tarım risklerinin havuzlar, veri paylaşımı, kamu-özel sektör iş birliği ve önceden tasarlanmış finansal mekanizmalarla yönetilebileceğini vurguladı ve bu deneyimlerin kardeş ülkelerle paylaşılmasına açık olduklarını belirtti.

Birlik çatısı altında ülkeler arası sorumluluk paylaşımı, veri altyapılarının güçlendirilmesi ve risk havuzlarının oluşturulması gibi somut adımların önemi tartışıldı. Katılımcılar, teknik iş birliği, kapasite geliştirme ve ortak eğitim programları gibi alanlarda somut iş birlikleri geliştirilmesi yönünde mutabakata vardı.

Türkiye'nin deneyimi ve kurumsal katkı:

SEDDK Başkanı Davut Menteş, Türkiye'nin sigortacılık ve bireysel emeklilikteki kapasitesine işaret ederek, "Türkiye’nin 40 milyar doları aşan sigorta prim üretimi ve yaklaşık 50 milyar dolarlık bireysel emeklilik birikimiyle" bu alandaki deneyimi paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Menteş, düzenleyici ve denetleyici kurumların bilgi transferi ile teknoloji paylaşımının birliğin etkinliğini artıracağını ifade etti.

Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova ise ortak tarih ve değerlerin sigortacılık alanında da sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlaması gerektiğini belirtti ve üye ülkeler arasında düzenli diyalog ve proje geliştirme mekanizmalarının kurulmasını önerdi.

Genel kurulda afet sigortaları, tarım sigortaları, veri paylaşımı, rejenerasyon fonları ve kamu-özel sektör modelleri gibi başlıklarda çalışma grupları oluşturulması kararlaştırıldı. Katılımcılar bu gruplar aracılığıyla kısa ve orta vadede uygulanabilir projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Gaziantep sunumu ve yerel dayanıklılık çalışmaları:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda "Dirençli Şehir Gaziantep" başlıklı bir sunum yaptı. Şahin, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi vererek, afetlere karşı dayanıklı şehir inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı. Sunumda yerel yönetimlerin rolü, kentsel dönüşüm ve risk iletişimi başlıkları ön plana çıktı.

Toplantı, Türk dünyası ülkeleri arasında sigortacılık alanında daha sıkı kurumsal iş birlikleri kurulması, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması yönünde kararlılıkla sona erdi.

TÜRK DÜNYASI SİGORTA BİRLİĞİ 2. GENEL KURULU GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ