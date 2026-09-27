Türk dünyasının genç elektrikçileri Ankara'da mesleki ustalık için yarıştı

TDT üyesi ülkelerin enerji uzmanları sahada bilgi ve deneyim paylaştı

Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin enerji uzmanları arasında düzenlenen Mesleki Ustalık Yarışması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliği ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (Elder) katkılarıyla yürütüldü.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen ekiplerin katıldığı yarışma, TDT üyesi ülkeler arasında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve genç elektrikçiler arasında mesleki köprüler kurmayı amaçladı. TEDAŞ Ankara Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğünde, 'Kardeş Şebekelerde Ortak Akıl ve Mükemmellik' sloganıyla düzenlenen organizasyonda katılımcılar teorik bilgi kadar saha uygulamalarına da odaklandı.

Uygulamalı etap ve değerlendirme:

Yarışmanın ana uygulama konusu, direk tipi dağıtım trafosunun yüksek gerilim tarafındaki arızalı sigortanın değiştirilmesine yönelik saha çalışmasıydı. Ekipler sırasıyla çevre güvenliği önlemlerini alıp alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim manevralarını gerçekleştirerek mahalli topraklama işlemlerini uyguladı ve arızalı sigortanın değişimini tamamladı.

Hakem heyetinin değerlendirmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, doğru ekipman seçimi ve kullanımı, arıza tespiti ve müdahale becerisi ile ekip koordinasyonu temel kriterler olarak belirlendi. Yarışma, saha pratiğinin yanı sıra bakım, iletişim ve risk yönetimi konularında da ekiplerin reflekslerini ölçen bir platform sundu.

TEDAŞ genel müdürünün vurguları ve katılımcı mesajı:

Yarışmanın açılışında konuşan TEDAŞ Genel Müdürü Suat Sarıgül, etkinliğin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarından güç alarak enerji alanındaki iş birliğini geleceğe taşıma hedefinin bir parçası olduğunu söyledi. Sarıgül, güçlü ve güvenilir enerji altyapısının arkasında sahada görev yapan nitelikli insan kaynağının bulunduğunu vurguladı ve gençlere hitaben, "Bugün burada yalnızca ülkelerinizi ve kurumlarınızı değil, aynı zamanda Türk dünyasının enerji alanındaki geleceğini de temsil ediyorsunuz" dedi.

Sarıgül konuşmasında yarışmanın yalnızca bir rekabet alanı olmadığını; bilgi, tecrübe paylaşımı, mesleki dayanışma ve ülkeler arası kardeşlik bağlarının güçlendiği bir platform olduğunu belirtti. Ayrıca teknik yeterlilik kadar iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemine dikkat çekti ve gençlerin birbirlerinden öğrenecekleri tecrübelerin yarışmanın en önemli kazanımları olacağını ifade etti.

Ödüller ve gelecek ev sahipliği:

Etkinlik sonunda ekiplerin teknik yeterlilikleri, iş güvenliği, koordinasyon, saha deneyimi ve pratik çözüm üretme becerileri göz önünde bulundurularak beş kategoride ödül verildi. Sonuçlar şöyle açıklandı: Özbekistan 'En Dikkatli Uzman Ekip', Kırgızistan 'En Koordineli Çalışan Uzman Ekip', Türkiye 'En Deneyimli Uzman Ekip', Azerbaycan 'En Pratik Uzman Ekip' ve Kazakistan 'En Başarılı Uzman Ekip' ödülüne layık görüldü.

Etkinlik kapsamında ayrıca TDT dönem başkanlığının Kazakistan'a devrine ilişkin tören yapıldı. Buna göre gelecek yıl Mesleki Ustalık Yarışması'na Kazakistan ev sahipliği yapacak; Kazakistan dönem başkanlığında TDT üyesi ülkeler arasındaki enerji iş birliğinin ve bilgi paylaşımının daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Program, ödül takdiminin ardından tüm katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafı ile sona erdi. Yarışma, genç elektrikçilerin uygulamalı becerilerini sergilemelerinin yanı sıra ülkeler arası profesyonel iletişimi ve dayanışmayı pekiştiren bir buluşma olarak değerlendirildi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELERİN ENERJİ UZMANLARI TEDAŞ’IN EV SAHİPLİĞİNDE ANKARA’DA