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Türk dünyasının gençliğini geleceğe hazırlama çağrısı: Kocaeli buluşması

9-11 Ekim'de Kocaeli'de yapılacak Türk Dünyası Gençlik Buluşması, 400 öğrenci ve gençlerle dijital iş birliği ile öğrenci değişimini hedefliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Türk dünyasının gençliğini geleceğe hazırlama çağrısı: Kocaeli buluşması

Türk Dünyası Gençlik Buluşması Kocaeli'nde başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması 9-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte Türk dünyasının önde gelen medya yöneticileri, fenomenler ve yaklaşık 400 üniversite öğrencisi bir araya gelecek.

Programın içeriği ve hedefleri:

Organizasyonun temel amacı, Türk dünyasının gençleri arasında dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmek ve ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerini genç nesiller arasında daha da kökleştirmek. Etkinlik kapsamında akademik oturumlar, paneller ve dijital medya iş birlikleri konuşulacak; katılımcı gençlerin ortak projeler üretmesi teşvik edilecek. Zorlu, programın sonunda bir deklarasyon ortaya koymayı ve bu çıktıyı sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini belirtti.

İlk gün için planlanan açılış etkinlikleri arasında, Türk devletlerinden önemli isimlerin sahne alacağı bir konser de bulunuyor. Zorlu, gençlerin hem eğlenip hem de bilgi edineceği bir takvim hazırlandığını vurguladı; oturumlar ise 10-11 Ekim tarihlerinde yoğunlaşacak.

Gençlik değişimi ve dijital iş birliği:

Zorlu, ülkelerin kalkınmasında genç nüfusun rolüne dikkat çekerek, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde 15-24 yaş arasındaki yaklaşık 26 milyon gencin bulunduğunu hatırlattı. Bu genç kitlenin teknolojide, ekonomide ve kültürde etkin kullanımıyla ortak bir geleceğe hazırlanmanın önemine işaret etti.

Ayrıca dijital alanda gençlerin birbirlerini daha iyi tanıması ve öncü isimlerle buluşması için adımlar atılacağı belirtildi. Dijital ve sosyal medyada nasıl iş birliği yapılabileceği oturumlarda ele alınacak; gençlerin içerik üretimi, medya okuryazarlığı ve sınırötesi projelerde ortak hareket etmesine dair modeller tartışılacak.

Programda Türk Devletleri Üniversiteler Birliği ve Orhun Değişim Programı gibi mekanizmaların daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Zorlu, üniversiteler arasında nitelikli öğrenci değişimlerinin artmasının, kitaplardan çok bir ülkeyi yerinde deneyimlemenin gençlere sağlayacağı kazanımlar bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Kürşad Zorlu, buluşmaya katılacak misafir sayısının yaklaşık 500 olduğunu ve bunların yarıya yakınının Türk devletlerinden geleceğini söyledi. Etkinlik yalnızca Türk devletleriyle sınırlı kalmayacak; Balkanlar, Irak, Suriye ve Gagavuzya gibi gönül coğrafyasındaki gençler de programa davet edilecek.

Zorlu, Cumhurbaşkanının 16 Mayıs'ta Kocaeli'nde duyurduğu talimatın takip edildiğini belirterek, bu tür gençlik buluşmalarının geleceğe taşınması için gençlerin fikre ikna edilmesinin ve gönül birlikteliğinin kazanılmasının şart olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıl da gençlerin yüksek seviyede bir araya getirilmesinin planlandığını ekledi.

Organizasyon, kısa vadede gençler arasında bağları güçlendirmeyi; orta vadede ise ortak projeler, öğrenci değişimleri ve dijital iş birlikleriyle Türk Dünyası'nın gençliğini uluslararası rekabete hazırlamayı hedefliyor. Etkinliğin sonuç bildirgesinin Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne sunulması ve orada değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: &quot;Türk dünyasının gençlerini geleceğin dünyasında rekabet...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türk dünyasının gençlerini geleceğin dünyasında rekabet edebilirliğe hazırlamak istiyoruz"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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