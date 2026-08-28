Türk dünyasının ortak tuvali Kapadokya'da hayat buldu

Etkinlik ve açılış töreni:

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen ressamlar, 'Türk Dünyasının Ortak Tuvali: Kapadokya' temasıyla Nevşehir'de buluştu. Etkinlik, Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle başladı; devamında sanatçılar Kayaşehir'deki Nevşehir Kalesi'nde bir araya geldi.

Etkinlikte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den toplam 6 ülkeden 17 ressam yer aldı. Ressamlar Kapadokya'nın vadilerini, peribacalarını, kaya oluşumlarını ve tarihi yapılarını farklı tekniklerle tuvale aktardı.

Sanatçıların gözlemleri ve çalışma süreci:

Türkmenistan'dan katılan ressam Jeyran Umarova, Kapadokya'yı ilk kez gördüğünü belirterek bölgenin tarihi ve doğal dokusundan etkilendiğini söyledi. Umarova, 'Şu anda Kayaşehir'deyiz. Şehrin tamamını görebilmek ve manzarayı izleyebilmek için çok güzel bir yer. En güzel manzaralardan birisi diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Umarova, farklı ülkelerden gelen sanatçılarla tanışıp tekniklerini gözlemleme imkânı bulduklarını; bu etkileşimin üretimlerine yansıdığını belirtti. Türkiye'nin diğer şehirlerinde de sergiler açtıklarını, ancak Kapadokya'nın kendileri için ayrı bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Turizm ve tanıtım hedefleri:

Kazakistan'dan Ermuhan Cunsanulı ise organizasyonun Türk dünyası açısından önemine değinerek sempozyuma 6 ülkeden yaklaşık 100 kişi katıldığını aktardı. Cunsanulı, etkinliğin amaçları arasında Türk devletleri ve halkları arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile bölge turizminin geliştirilmesinin bulunduğunu söyledi.

Cunsanulı, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel değerlerinin sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasının turizme katkı sağlayacağını ifade etti. Etkinlik, katılımcıların deneyim paylaştığı, yeni iş birlikleri ve sergi fırsatlarının doğduğu bir ortam sundu.

Organizasyon boyunca ressamlar, bölgenin kendine özgü dokusunu kendi sanat anlayışlarıyla işleyerek ortaya çıkan eserleri sergileyecek. Bu çalışmaların Kapadokya'nın görsel mirasını farklı perspektiflerle dünyaya taşıması hedefleniyor.

6 ÜLKEDEN 17 SANATÇININ KATILDIĞI ETKİNLİKTE, RESSAMLAR KAPADOKYA’NIN EŞSİZ DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİNİ TUVALLERE TAŞIDI.