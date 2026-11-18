Türk Eximbank ile NEXI arasındaki anlaşma Tokyo'da imzalandı:

Türk Eximbank, 16-19 Kasım 2026 tarihlerinde Tokyo'da düzenlenen Berne Union Yıllık Toplantısı kapsamında Japonya'nın resmî ihracat destek kuruluşu Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI) ile bir reasürans anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki kurumun uluslararası iş birliğini somut biçimde genişletmeyi hedefliyor.

Reasürans ağı ve kapsamı:

Bu yeni anlaşma ile Türk Eximbank'ın reasürans iş birliği ağı daha da büyüdü. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan, Polonya, Katar, Finlandiya, İtalya, İspanya, Almanya ve Kazakistan ile çok taraflı kuruluş Dhaman dahil olmak üzere daha önce imzalanan anlaşmalara ek olarak, yabancı kuruluşlarla reasürans iş birliği sayısı 16'ya ulaştı.

İş birliği mekanizmasının işleyişi:

Anlaşma, 2017'de iki kurum arasında imzalanan Mutabakat Zaptı temelinde hayata geçirildi. Bu çerçeve, Türkiye, Japonya ve üçüncü ülkelerde potansiyel projelerin geliştirilmesi ile reasürans ve diğer iş birliği imkanlarının değerlendirilmesini içeriyordu. Yeni protokol sayesinde Türk ve Japon firmalarının üçüncü ülkelerde üstlenecekleri projeler için tek bir başvuru noktası üzerinden ortak destek sağlanması öngörülüyor.

Bu yapı, iki ülke firmalarının uluslararası projelerde birlikte hareket etmesini kolaylaştırarak rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor. Ortak reasürans desteği, risk paylaşımını kolaylaştırıp finansal erişimi iyileştirerek projelerin uygulanabilirliğini artırabilir.

Anlaşmanın ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. Türk Eximbank ile NEXI arasındaki bu adım, küresel pazarlarda ortak hareket etme kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TÜRK EXİMBANK, TOKYO’DA DÜZENLENEN BERNE UNİON YILLIK TOPLANTISI KAPSAMINDA, JAPONYA’NIN RESMÎ İHRACAT DESTEK KURULUŞLARINDAN NİPPON İHRACAT VE YATIRIM SİGORTASI KURUMU (NEXI) İLE REASÜRANS ANLAŞMASI İMZALADI.