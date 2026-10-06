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Türk F-16'ları Litvanya'da: NATO geçiş sürecine katıldı

Litvanya'da düzenlenen medya gününde, NATO'nun hava polisliğinden hava savunmasına geçiş sürecine Türk Hava Kuvvetleri 181. Jet Filo iki F-16 ile katıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Türk F-16'ları Litvanya'da: NATO geçiş sürecine katıldı

medya günü ve görev amacı:

Litvanya'da düzenlenen medya gününde, NATO'nun hava polisliğinden hava savunma konseptine geçiş sürecine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik, sürecin uygulamaya geçirilmesine yönelik adımları kamuoyuna aktarmayı amaçladı.

Türkiye'yi temsil eden unsurlar arasında Türk Hava Kuvvetleri 181'inci Jet Filo Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağı yer aldı.

katılımın önemi:

Türk uçaklarının etkinlikte bulunması, geçiş sürecinin çok uluslu boyutunu ve müttefikler arasındaki iş birliğini gözler önüne serdi. Bu tür faaliyetler, ortak savunma yaklaşımlarının sahada nasıl uygulanacağına dair somut örnek oluşturuyor.

bilgilendirme ve görünürlük:

Medya günü, hava savunma konseptine geçişin teknik ve operasyonel yönlerini paylaşma fırsatı sundu. Türk unsurlarının katılımı, sürecin şeffaflığını artırırken, müttefiklere yönelik bilgilendirme amacını da güçlendirdi.

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NATO'nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya'da düzenlenen medya gününe, Türk Hava Kuvvetleri 181'inci Jet Filo Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağı ile katıldı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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