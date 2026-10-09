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Türk Fizyolojik Bilimler Derneği yönetiminden rektör Akpolat’a nezaket ziyareti

51. Ulusal Fizyoloji Kongresi için Malatya’da bulunan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği yönetimi, Prof. Dr. Nusret Akpolat’ı ziyaret ederek kongre sürecini görüştü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği yönetiminden rektör Akpolat’a nezaket ziyareti

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği heyeti İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etti

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi kapsamında Malatya’da bulunan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) yönetimi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette yer alan isimler:

Delegasyonda TFBD Başkanı Prof. Dr. Erdal Ağar, Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Yazman Prof. Dr. Selim Kutlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Töre ile 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal yer aldı.

Görüşme gündemi:

Toplantıda, kongrenin organizasyon aşamaları ele alındı; katılım, oturum planlaması ve lojistik konularının yanı sıra fizyoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ile akademik iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet ve Rektörlük yetkilileri, kongrenin bilimsel çıktılarını güçlendirmek ve gelecekteki ortak projeler için fikir birliğine vurgu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Nusret Akpolat, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve günün anısına küçük bir hediye takdim etti. Karşılıklı iyi dileklerle tamamlanan görüşme, ilerleyen dönemde sürdürülecek iş birlikleri için temel oluşturdu.

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ YÖNETİMİNDEN REKTÖR AKPOLAT’A ZİYARET

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ YÖNETİMİNDEN REKTÖR AKPOLAT’A ZİYARET

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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