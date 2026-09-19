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Türk Hava Yolları 11. kez avrupa’nın zirvesinde: Skytrax’ta 8 ödülle döndü

Türk Hava Yolları, 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 11. kez 'Avrupa'nın en iyi havayolu' seçilerek töreni toplam 8 ödülle tamamladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Türk Hava Yolları 11. kez avrupa’nın zirvesinde: Skytrax’ta 8 ödülle döndü

ödüller ve sıralama:

Türk Hava Yolları, 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 11. kez 'Avrupa’nın en iyi havayolu' seçildi. Londra'da 18 Eylül'de düzenlenen törenle açıklanan sonuçlar, THY'nin uluslararası alandaki konumunu pekiştirdi. Şirket törenden toplam 8 ödül ile ayrıldı.

Öne çıkan kategoriler arasında 'Avrupa’nın En İyi Havayolu', 'Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı' ve 'Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu' bulunuyor. Skytrax sıralamasında Türk Hava Yolları, ayrıca dünyada 5. sıraya yükseldi. THY, business sınıfı ikram ödülünü 10. kez, Güney Avrupa ödülünü 13. kez alırken, ekonomi ve business kategorilerinde Avrupa ve Güney Avrupa’dan elde edilen 5 ayrı ödülle toplamda 8 ödüle ulaştı.

thy yönetimi ne dedi:

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, elde edilen sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: 'Avrupa’nın En İyi Havayolu ünvanına 11. kez layık görülmemiz ve diğer iki kategoride de zirvede yer almamız, Türk Hava Yolları ailesi olarak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, misafirlerimize sunduğumuz seyahat deneyiminde hizmet kalitesinden ikram anlayışına uzanan güçlü standartlarımızın uluslararası ölçekteki karşılığını bir kez daha ortaya koyuyor.' Şeker, ödüllerin yolcu değerlendirmeleriyle gelmesinin önemine de vurgu yaptı ve emeği geçen tüm çalışanlara ile misafirlere teşekkür etti.

skytrax değerlendirmesi:

Skytrax CEO'su Edward Plaisted da Türk Hava Yolları'nı kutladı: 'Türk Hava Yolları’nı 2026 Dünya Havayolu Ödülleri’nde elde ettiği bu önemli başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. Avrupa’nın En İyi Havayolu seçilmesi, dünya genelinde 5. sırada yer alması ve Turkish DO&CO iş birliğinin sektörde standartları belirlemeye devam eden başarısını yansıtan 'Dünyanın En İyi Business Class İkramı' ödülüne layık görülmesi son derece değerli başarılardır.' Plaisted, THY'nin misafirperverlik ve hizmet standartlarına dikkat çekti.

Türk Hava Yolları'nın bu çoklu başarısı, şirketin marka konumunu güçlendirirken sektör içindeki rekabetçi duruşunu ve yolcu memnuniyetine verdiği önemi somut biçimde gösteriyor. Şirket, açıklamalarında hizmet kalitesini daha da ilerletme hedefini tekrarladı ve uluslararası arenada ülkeyi güçlü biçimde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

TÜRK HAVA YOLLARI, 2026 SKYTRAX DÜNYA HAVAYOLU ÖDÜLLERİ&#039;NDE 11. KEZ &quot;AVRUPA&#039;NIN EN İYİ HAVAYOLU&quot;...

TÜRK HAVA YOLLARI, 2026 SKYTRAX DÜNYA HAVAYOLU ÖDÜLLERİ'NDE 11. KEZ "AVRUPA'NIN EN İYİ HAVAYOLU" SEÇİLDİ. BU BAŞARIYLA BİRLİKTE, HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜ KONUMUNU PEKİŞTİREN THY, 2026 SKYTRAX DÜNYA HAVAYOLU ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA TOPLAM 8 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. HAVACILIĞIN OSCAR'LARI OLARAK KABUL EDİLEN ÖDÜLLER, 18 EYLÜL TARİHİNDE LONDRA'DA DÜZENLENEN TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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