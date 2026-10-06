Türk Hava Yolları insan odaklı performans temasıyla IATA konferansına ev sahipliği yapıyor

THY ev sahipliğinde küresel emniyet ve operasyon buluşması

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 2026 Dünya Emniyet ve Operasyon Konferansı'na İstanbul'da ev sahipliği yapıyor. 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlik, İnsan Odaklı Performans teması çerçevesinde; insan faktörünün emniyetli ve dayanıklı operasyonlardaki rolünü kapsamlı biçimde masaya yatırmayı hedefliyor.

konferansın odağı:

Konferans, teknoloji, veri, yapay zekâ ve otomasyonun risk yönetimi süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ve bu dönüşümün insan unsuruyla nasıl dengeleneceğini tartışacak. Katılımcılar, operasyonel süreçlerde çalışanların bilgi, beceri ve muhakeme yetkinliklerinin nasıl destekleneceğini, öngörücü risk sistemlerinin kullanımını ve küresel standartların güçlendirilmesini ele alacak. Etkinlik boyunca sektör temsilcileri, yeni operasyonel yaklaşımlar ve iyi uygulama örnekleri paylaşacak.

THY'nin katkısı ve mesajı:

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, ev sahipliğini vurgulayarak İstanbul'un coğrafi konumunun bu buluşma için uygunluğunu dile getirdi ve Türkiye'nin küresel havacılıkta bağlayıcı bir rol üstlendiğini belirtti. Olmuştur, büyümenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, altı kıtada 133 ülkede 350'den fazla noktaa hizmet verdiklerini ancak bunun sürdürülebilir olmasının operasyonel verimlilik ve emniyetle mümkün olduğunu söyledi.

Ahmet Olmuştur, emniyetin kararların temelinde yer aldığını aktarırken, Türk Hava Yolları'nın operasyonlarının her katmanına şeffaflık ve sürekli öğrenme kültürü getiren gelişmiş emniyet yönetimi araçları ve öngörücü risk sistemleri kullandığını ifade etti. Ayrıca filonun bakımının Türk Hava Yolları Teknik aracılığıyla sıkı uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü ve teknik ihtiyaçların operasyonları etkilemeden önce öngörücü analizlerle ele alındığını belirtti.

Konferansın kriz yönetimi ve dayanıklılık boyutuna da değinen Olmuştur, son dönemdeki küresel gelişmelerin dayanıklılığın önemini ortaya koyduğunu, iyi bir kriz yönetiminin hız, açık iletişim ve güçlü koordinasyon gerektirdiğini vurguladı. Olmuştur sözlerini, sektörün birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek; katılımcıları fikir alışverişine, mevcut yaklaşımları sorgulamaya ve daha güçlü ortaklıklar kurmaya davet etti.

IATA Operasyon, Emniyet ve Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen de etkinliğin insan unsuruna yaptığı vurguya dikkat çekti: "İnsan, havacılık emniyetinin temelini oluşturuyor. Teknoloji öngörüyü geliştirebilir; ancak bu gelişmeleri emniyetli operasyonlara dönüştüren, profesyonellerin bilgi, beceri ve muhakeme yetkinlikleridir." Careen, konferansın teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarını nasıl dengeleyeceğine, sektör standartlarının nasıl güçlendirileceğine odaklandığını belirtti.

2026 IATA Dünya Emniyet ve Operasyon Konferansı süresince katılımcılar deneyim paylaşımı, politika geliştirme ve ortak uygulama alanlarında görüş alışverişinde bulunacak. Etkinlik, küresel havacılık sektörünün emniyet ve operasyon standartlarını geliştirme yönünde somut adımlar atmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

GENEL MÜDÜR AHMET OLMUŞTUR