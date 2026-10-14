Türk karatesi dünya yönetiminde temsil gücünü artırdı: Ercüment Taşdemir WKF yönetim kuruluna seçildi

Ercüment Taşdemir, WKF yönetim kuruluna seçildi

Ercüment Taşdemir, Polonya’nın Bielsko-Biaa kentinde gerçekleştirilen Dünya Karate Federasyonu (WKF) genel kurulunda delegelerin en yüksek oyunu alarak WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye Karate Federasyonu başkanının bu başarısı, Türk karatesinin uluslararası platformda temsil gücünü artırma yönündeki önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

seçimin önemi:

Seçimde Taşdemir’in aldığı yüksek oy, dünya karate camiasının Türkiye’ye ve liderliğine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu sonuç, Türkiye’nin uluslararası yönetim kademelerindeki görünürlüğünü güçlendirirken karar alma süreçlerinde daha etkin rol alması için fırsat yaratıyor.

beklentiler ve hedefler:

Yeni dönemde, Ercüment Taşdemir’in görevi; Türk sporcuların uluslararası organizasyonlardaki fırsatlarını genişletmek, sporcu gelişimine yönelik projeleri desteklemek ve Türkiye’nin WKF içindeki konumunu yükseltmek olarak öne çıkıyor. Türkiye Karate Federasyonu ve geniş spor camiası, bu atamayı memnuniyetle karşıladı.

Yönetim kuruluna seçilme süreci ve elde edilen oy oranı, federasyon içinde ve dışındaki paydaşlar tarafından tarihi bir kazanım olarak nitelendirildi. Önümüzdeki dönemde atılacak adımların, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş yankı bulması bekleniyor.

Bu gelişme, Türk karatesinin hem idari hem de sportif anlamda güçlenmesine katkı sağlayacak hamlelerin önünü açabilir; federasyonun stratejik hedefleri ile uluslararası iş birliği imkanlarının artması öngörülüyor.

TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR, POLONYA’DA DÜZENLENEN DÜNYA KARATE FEDERASYONU (WKF) YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNDE EN YÜKSEK OYU ALARAK YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ.