Tahsildaroğlu TRAVELEXPO ANKARA 2026'da Türk peynirlerini tanıtıyor

Geleneksel Türk peynirleri, 19-21 Kasım tarihlerinde TRAVELEXPO ANKARA 2026'da Tahsildaroğlu standında ziyaretçilerle buluştu. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri Genel Satış Müdürü Volkan Taşbaşı, fuarda yaptığı açıklamada peynirin yalnızca bir besin değil, aynı zamanda bölgesel hafıza ve gastronomik bir miras olduğunu vurguladı. Taşbaşı, etkinliğin yerel üretim kültürünü ve peynir çeşitliliğini tanıtmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Coğrafya, gelenek ve çeşitlilik:

Taşbaşı, Türk peynirlerinin zenginliğinin arkasında yüzyıllara dayanan üretim pratikleri ve ülkenin coğrafi çeşitliliğinin bulunduğunu ifade etti. Anadolu'da süt ürünlerinin işlenmesine dair izlerin çok eskiye gittiğini hatırlatarak, peynirin kahvaltıdan yöresel yemeklere kadar günlük sofraların ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. Türkiye'nin her bölgesinde farklı tekniklerle ve yerel süt karışımlarıyla hazırlanan peynirlerin, bölgenin iklimi ve hayvancılık geleneğinden doğan özgün tatlar sunduğuna dikkat çekti.

Bu çerçevede Taşbaşı, yalnızca Türkiye sınırları içindeki çeşitlilikten değil, Türk dünyasında görülen benzer geleneklerden de bahsetti; farklı coğrafyalarda şekillenen peynir kültürlerinin ortak mirasın parçaları olduğunu belirtti ve bu zenginliğin uluslararası platformlarda görünür kılınmasının önemine işaret etti.

Üretim ve olgunlaştırma süreçleri:

Bir peynirin karakterini belirleyen temel etkenler arasında sütün kaynağı, hayvanların beslendiği bitki örtüsü ve yaşadığı coğrafya olduğunu söyleyen Taşbaşı, aynı sütün farklı tekniklerle işlendiğinde bambaşka lezzetler ortaya çıktığını anlattı. Örnek olarak Ezine peynirini gösteren Taşbaşı, Çanakkale'nin doğal koşulları ve yöresel süt karışımının bu peynirin karakterini oluşturduğunu vurguladı. Geleneksel üretim teknikleri ve olgunlaşma süreçlerinin, peynire özgün aroma ve doku kazandırdığını özellikle belirtti.

Olgunlaştırma aşamasının peynirin aromatik gelişimi ve ağızda bıraktığı hissin oluşmasında kritik rol oynadığını söyleyen Taşbaşı, ideal olgunlaştırma koşullarının peynirin lezzet profilini derinleştirdiğini aktardı. Bu sürecin süresi ve koşulları peynir türüne göre değişiyor; Ezine örneğinde olgunlaşma ile birlikte lezzetin belirginleştiği, süt aromasının dengeli ve kalıcı bir tatla birleştiği ifade edildi.

Taşbaşı, tüketicilere ürün seçerken sadece tadı değil, üretim yöntemi ve olgunlaştırma süreçlerine de dikkat etmelerini önerdi; bilinçli tüketimin peynirin gerçek değerinin anlaşılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Geleneksel tatların çağdaş üretimle buluşması:

Tahsildaroğlu’nun yaklaşımında geleneksel yöntemlerin korunması ile modern hijyen ve gıda güvenliği gerekliliklerinin birlikte yürütülmesi yer alıyor. Taşbaşı, Ezine Peyniri ve Klasik İnek Peyniri üretimlerinde bu dengeyi sağlamaya özen gösterdiklerini belirtti. Amaç, yerel peynirlerin özgün özelliklerini kaybetmeden yeni kuşaklara aktarılması ve uluslararası standartlarda üretim yapmaktır.

Firma yetkilisi, geleneksel ürünlerin mutfakta daha geniş kullanım alanları bulmasının önemine dikkat çekti; peynirin yalnızca kahvaltıyla sınırlı kalmaması, salata, sıcak yemek ve hamur işlerine adapte edilerek tüketim alışkanlıklarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın genç kuşakların ilgisini çekerek yerel ürünlerin geleceğe taşınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Uluslararası tanıtım ve gastronomi iş birlikleri:

Taşbaşı, Türk peynirlerinin uluslararası gastronomi sahnesinde güçlü bir potansiyel barındırdığını ifade etti. TRAVELEXPO ve Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi gibi organizasyonların, üreticiler, aşçılar ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek yerel ürünlerin bilinirliğini artırdığını söyledi. Bu tür etkinliklerin yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları doğurması açısından değerli olduğuna dikkat çekti.

Son bölümde Taşbaşı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yılmaz'a özel teşekkürlerini iletti. Firma olarak etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını ve benzer organizasyonlarda yeniden buluşmayı umduklarını belirtti.

Tahsildaroğlu'nun stant çalışmaları ve Taşbaşı'nın paylaşımları, Türk peynirlerinin hem yerel kimliğini koruyup hem de uluslararası platformlarda tanıtılması gerektiğini; geleneksel üretim bilgisinin sürdürülmesi ve modern kalite gerekliliklerinin bir arada yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

TAHSİLDAROĞLU, ANKARA ATO CONGRESİUM'DA DÜZENLENEN TRAVELEXPO ANKARA 2026 KAPSAMINDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU