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Türk seramiği dünya pazarında yükseliyor: karo kategorisinde 5’inci sıra

Ömer Bolat, UNICERA'da Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar dolar seramik ihracatıyla karo kategorisinde 5’inci, genel ürünlerde ise ilk 10'da olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Türk seramiği dünya pazarında yükseliyor: karo kategorisinde 5’inci sıra

ticaret bakanı ömer bolat unicera'da sektörün durumunu açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 37’nci UNICERA İstanbul Fuarı kapsamında yaptığı değerlendirmede, Türk seramik sektörünün uluslararası alandaki konumuna ilişkin önemli tespitler paylaştı. Bakan Bolat, Türkiye'nin seramik sektöründe yıllık 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, seramik karo kategorisinde dünyanın 5’inci sırasında; genel seramik ürünlerinde ise ilk 10 içinde yer aldığımızı bildirdi.

fuarda ölçek ve katılım bilgileri:

UNICERA İstanbul - Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 2-6 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Organizasyonda 220’den fazla firma ve 700’ün üzerinde marka yer alırken, 18 ülkeden uluslararası katılım sağlandı. Fuarın hedefleri arasında 105 ülkeden yaklaşık 60 bin ziyaretçi olmak üzere, sektörün ürün, tasarım ve teknolojik yeniliklerinin geniş bir alıcı kitlesine ulaşması yer aldı.

bakanın mesajı ve sektör beklentileri:

Bolat, fuarı dolaşarak stant sahipleri ve sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunduğunu belirtti. Anadolu mirasının seramik sektörüne yansımasının Türkiye için bir gurur kaynağı olduğuna değinen Bakan, Ticaret Bakanlığı olarak organizasyona prestijli fuar statüsü verildiğini ve fuarın güçlenmesi için destek verildiğini ifade etti.

Bakan ayrıca, Türk seramiğinin marka değerinin uluslararası pazarlarda arttığını, 'Turkish Ceramics' vurgusunun tanıtım açısından daha da öne çıkacağını kaydetti. Sektör yetkililerinden edindiği izlenime göre fuarda ciddi oranda alıcı ve ziyaretçi bulunduğunu, stant sahiplerinin memnuniyetinin dikkat çektiğini aktardı.

Bolat, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sektör temsilcilerinin emeğinin karşılığını bulması için çalışacaklarını; sektör başkanlarıyla omuz omuza vererek Türk seramik sektörünün küresel pazardaki payını ve imajını yukarı taşıyacaklarını vurguladı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, UNICERA İSTANBUL FUARI’NDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TÜRKİYE’NİN SERAMİK...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, UNICERA İSTANBUL FUARI’NDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TÜRKİYE’NİN SERAMİK SEKTÖRÜNDE YILLIK 1,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTIĞINI BELİRTEREK, "SERAMİK KARODA DÜNYADA 5’İNCİ, GENEL SERAMİK ÜRÜNLERİNDE İSE İLK 10’UN İÇİNDEYİZ. TÜRK SERAMİĞİNİN DÜNYA PAZARLARINDAKİ PAYI DAHA DA ARTACAK" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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