Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Türk ve Polonya genelkurmay başkanları Ankara'da buluştu

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı Genelkurmay'da törenle karşıladı ve ikili görüşme yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Türk ve Polonya genelkurmay başkanları Ankara'da buluştu

resmi karşılama ve tören

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'ye resmi davetlisi olarak gelen Polonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

törenin akışı:

Tören sırasında Orgeneral Kukula, tören kıtasını selamladı. Ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı ve resmi karşılama fotoğrafı çekildi. Bu protokol uygulamaları, ziyaretin resmiyetini ve iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

ikili görüşme:

Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Bayraktaroğlu ile Kukula, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke askeri yetkilileri arasında doğrudan iletişim ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere planlandı.

Resmi ziyaret kapsamında yapılan tören ve görüşme, Türkiye ile Polonya arasında savunma alanındaki görüş alışverişinin sürdürülmesine işaret etti.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, POLONYA CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANI...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, POLONYA CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL WİESLAW KUKULA İLE BİR ARAYA GELDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp
images

Bakanlar ayazağa'da selin izlerini yerinde değerlendirdi
images

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor
images

Kayseri'de toplu taşımada yeni dönem: 12 elektrikli otobüs filoya katılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp

Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı