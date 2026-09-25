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Türkçe şuuru ve millet bilinci Erzurum'da anlatıldı

Murat Ertaş, Türk Dil Bayramı'nda 'Türkçe şuuru ve millet kavramı' başlıklı konferansta Türkçenin korunmasının önemini ve millet-halk ayrımını anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Türkçe şuuru ve millet bilinci Erzurum'da anlatıldı

konferans ve katılımcılar:

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Türk Dil Bayramı münasebetiyle T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde "Türkçe şuuru ve millet kavramı" başlıklı bir konferans verdi. Programın takdimini Canan Ulaşer yaptı. Etkinlikte Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı İrfan Alper, TDED yönetim kurulu üyeleri Adnan Yazıcı, Nihat Kılıçoğulları, Dilaver Canlar ve Kenan Gülerci de hazır bulundu.

tartışmanın odağı: millet dili ve halk dili:

Ertaş konuşmasında dünyada konuşulan yaklaşık yedi bin dilden söz ederek, dillerin bir kısmının halk dili, bir kısmının ise millet dili niteliği taşıdığını belirtti. Başkan, halk ve millet kavramlarının sıkça karıştırıldığını vurguladı ve her milletin birden çok kavim ve halktan oluştuğunu, aynı şekilde bir milletin dilinin oluşumunda o coğrafyadaki tüm halkların katkısının etkili olduğunu ifade etti. Ertaş, bu bağlamda Türkçe'nin büyük bir millet dili olduğunu, halk dilleriyle doğrudan karşılaştırılmasının doğru olmadığını savundu.

endişeler, uyarılar ve kapanış:

Konuşmada Türkçenin yozlaşmasına karşı dikkat çekilerek herkesin bu konuda hassas olması gerektiği belirtildi. Ertaş, örnek olarak Zazaca, Boşnakça, Lazca, Çerkezce, Gırmançe ve Gürcüce gibi halk dillerinin varlığını saydı ve millet dilini kaybeden halkların dinlerini ve devletlerini de kaybettikleri uyarısında bulundu. Türkiye'de hayatın her alanında gözlemlenen yabancı kelime hayranlığını ise gönüllü kölelik ve sömürülme şeklinde nitelendirdi.

Konferansın sonunda Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hakim İrfan Arı, TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'a teşekkür plaketi takdim etti. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MURAT ERTAŞ TÜRK DİL BAYRAMI MÜNASEBETİYLE...

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MURAT ERTAŞ TÜRK DİL BAYRAMI MÜNASEBETİYLE T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜSEYİN TURGUT EĞİTİM MERKEZİ'NDE "TÜRKÇE ŞUURU VE MİLLET KAVRAMI" BAŞLIKLI BİR KONFERANS VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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