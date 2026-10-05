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Turkcell genel müdürü Ali Taha Koç'un GSMA'daki ikinci dönem liderliği

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, GSMA yönetim kuruluna ikinci kez seçilerek Türkiye'nin küresel mobil iletişimde temsilini güçlendirecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Turkcell genel müdürü Ali Taha Koç'un GSMA'daki ikinci dönem liderliği

Turkcell temsilcisi uluslararası platformda yeniden görev alıyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliği GSMA yönetim kuruluna ikinci kez seçildi. Koç, binden fazla mobil operatör ve sektörden şirketi bünyesinde barındıran kuruluşun 26 üyeli kurulunda 1 Ocak 2027 - 31 Aralık 2028 döneminde görev yapacak.

görev süresi ve kurulun önemi:

GSMA yönetim kurulu, kuruluşun stratejik yol haritasını belirleyerek mobil iletişim sektörünün ortak gündeminin şekillenmesinde kritik bir rol üstleniyor. Kurulun kararları, politika, teknoloji standartları ve uluslararası iş birlikleri açısından sektörde etkili oluyor. Dr. Ali Taha Koç’un yeniden seçilmesi, Turkcell’in küresel mobil ekosistemdeki temsilinin yanı sıra Türkiye’nin teknoloji ve mobil iletişim deneyiminin uluslararası platformlarda sesinin güçlenmesi anlamına geliyor.

Koç'un katkıları ve teknoloji odaklı vizyonu:

Dr. Koç, görevini sektörün hızla değiştiği bir dönemde üstlenecek; yapay zekâ, otonom şebekeler, 5G ve 6G ile siber güvenlik gibi dönüşüm başlıkları, GSMA gündeminin öncelikleri arasında yer alıyor. Koç, GSMA çatısı altında Turkcell’in teknoloji yetkinliklerini ve sahadaki uygulamalarını küresel ekosistemle paylaşırken, uluslararası birikimi Türkiye’ye taşımayı hedeflediğini vurguladı.

Koç, açıklamasında Turkcell ve GSMA arasındaki 30 yıla yaklaşan stratejik ilişkiyi daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti ve göreve yeniden seçilmesinin Turkcell ile Türkiye adına büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

teknoloji grubundaki liderlik ve toplantılar:

Dr. Ali Taha Koç, yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra temmuz ayından bu yana GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor. Koç, 5 Ekim’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhide düzenlenen Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık ederek, şebekelerin geleceğine ilişkin teknoloji mimarisi ve birlikte çalışabilirlik konularında yürütülen çalışmalara liderlik etti.

GSMA, dünya genelindeki binden fazla mobil operatörü ve sektör paydaşlarını bir araya getirerek politika, teknoloji ve birlikte çalışabilirlik alanlarında öncülük ediyor; kuruluş aynı zamanda MWC ve M360 gibi etkinliklerle ekosistemin küresel buluşma platformlarını düzenliyor. Dr. Koç’un ikinci dönem seçilmesi, bu platformlarda Türkiye’nin ve Turkcell’in etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ, BİNDEN FAZLA MOBİL OPERATÖR VE ŞİRKETİ BİR ARAYA GETİREN...

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ, BİNDEN FAZLA MOBİL OPERATÖR VE ŞİRKETİ BİR ARAYA GETİREN DÜNYA GSM BİRLİĞİ GSMA’NIN YÖNETİM KURULU’NA İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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