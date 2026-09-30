Turkcell Süper Kupa 2026 takvimi netleşti: yarı finaller 4-5 ocak, final 9 ocak

TFF kararının özeti:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 24 Eylül 2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın maç takvimini duyurdu. Organizasyon bu yıl son kez dört takımın katılımıyla düzenlenecek; yarı final karşılaşmaları 4 ve 5 Ocak 2027 tarihlerinde, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

yarı finaller:

Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca yarı final eşleşmeleri şöyle belirlendi: Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor bir diğer eşleşmede ise 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

final ve organizasyon detayları:

Yarı finallerden galip çıkan takımlar, 9 Ocak 2027 tarihinde Turkcell Süper Kupa 2026 finalinde kozlarını paylaşacak. Hangi yarı finalin hangi tarihte oynanacağı, kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netleşecek; müsabakaların oynanacağı stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

TURKCELL SÜPER KUPA