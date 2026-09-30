Turkcell teknolojisini gençlerle TEKNOFEST’te buluşturuyor

Turkcell'in TEKNOFEST'teki rolü:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde Şanlıurfa'da gençlerle buluştu. Koç, Turkcell'in organizasyonun teknolojik altyapısını 2018 yılından bu yana sağladığını ve bu desteğin mobil erişim ile fiber bağlantıları kapsadığını vurguladı.

Altyapı ve saha uygulamaları:

Firma, festival alanındaki standıyla ziyaretçilere teknolojilerini doğrudan gösteriyor; sahada sunulan hizmetler hem katılımcı deneyimini iyileştiriyor hem de etkinliğin iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Koç, mobil altyapı ve fiber hatların TEKNOFEST'in sürdürülebilir operasyonu için kritik olduğuna dikkat çekti.

Yarışmaların kapsamı ve katılımcı profili:

Etkinlik kapsamında düzenlenen 5G ve yapay zeka yarışmaları bölgesel ve uluslararası ilgiyi topladı. Koç, Şanlıurfa, çevre iller ve dünyanın farklı noktalarından toplam 700 takım'ın yarışmalara dahil olduğunu belirtti ve ödüllerin cumartesi günü takdim edileceğini söyledi.

Gençlerle etkileşim ve bölgesel etki:

Konuşmasında gençlerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Koç, Turkcell olarak teknolojilerini Türkiye'nin dört bir yanına taşıma misyonunu sürdürdüklerini aktardı. "Türkiye Turkcell olarak biz teknolojimizi Türkiye’nin her yerine götürüyoruz" şeklinde sözlerine yer veren Koç, TEKNOFEST'in genç yetenekleri sahneye çıkarmada önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Turkcell'in saha deneyimi ve yarışma destekleri, bölgedeki teknoloji ekosistemine doğrudan katkı sağlıyor; katılımcılar hem rekabetçi bir ortamda kendilerini ölçüyor hem de kullanılan teknolojileri yakından tanıma fırsatı buluyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ