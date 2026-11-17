Turkcell'ten öğrencilere çağrı: 'Yarının Teknoloji Liderleri' başvuruları başladı

Turkcell, üniversite öğrencilerine yönelik proje yarışması 'Yarının Teknoloji Liderleri' programının üçüncü dönem başvurularını açtı. Başvurular 15 Ocak 2027'ye kadar devam edecek ve Türkiye ile KKTC'deki tüm lisans öğrencileri katılabilecek.

12 teknoloji alanında proje kabul ediliyor:

Yarışmaya öğrenciler; 5G/6G ve yeni nesil haberleşme, yapay zekâ ve veri bilimi, bulut bilişim, siber güvenlik, robotik ve otonom sistemler, savunma sanayii, havacılık ve uzay, akıllı tarım, nesnelerin interneti ve akıllı şehirler, fintek, dijital sağlık ve eğitim, enerji ve yeşil teknolojiler ile dijital yaşam ve oyun teknolojileri alanlarında geliştirdikleri projelerle başvurabilecek.

Seçim süreci ve ödül modeli:

Projeler ön değerlendirme ve teknik inceleme süreçlerinden geçecek; seçilen ekipler mentorluk alacak ve yarı finalde sunum yapacak. Finale kalan 15 proje ana jüri karşısına çıkacak. Yarışmanın üçüncü sezonunda yatırım odaklı bir ödül sistemi uygulanacak; jüri üyelerinden en fazla yatırım alan altı proje ödül kazanırken, en yüksek yatırımı alan proje sezon şampiyonu olacak.

Toplam ödül havuzu 3,5 milyon TL olarak belirlendi. Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu programın gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmelerine ve sektörde görünürlük kazanmalarına odaklandığını belirtti. Durdu, yarışmanın önceki dönemlerdeki başvuru sayılarından hareketle bu yıl binin üzerinde başvuru beklediklerini söyledi ve gençleri başvurmaya davet etti.

TURKCELL İNSAN VE İŞ DESTEKLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERKAN DURDU