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Türkçeyi bilim ve kültür dili olarak güçlendirme çağrısı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nda Türkçenin hafıza, kültür ve bilim dili olması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Türkçeyi bilim ve kültür dili olarak güçlendirme çağrısı

Türk Eğitim-Sen'den 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada dilin bir millet için taşıdığı merkezi rolü hatırlattı. Geylan, dilin yalnızca günlük iletişim aracı olmadığını; hafıza, düşünce dünyası, kültür ve kimliğin taşıyıcısı olduğunu belirtti.

gelenekten geleceğe dilin yeri:

Geylan, atasözlerinden deyimlere, türkülerden şiirlere, masallardan yazılı eserlere kadar bir milletin kültürel birikiminin dil aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığını ifade etti. Bu noktada yaptığı vurgunun özünde, dilin korunmasının tarih ve kültüre sahip çıkmakla eşdeğer olduğu yer aldı. Geylan, Atatürk'ün 'Türk demek, dil demektir' anlayışına atıfta bulunarak Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki dil ve yazı çalışmaları ile 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulmasının bu vizyonun somut adımları olduğunu hatırlattı.

Dil; bir milletin hafızası, düşünce dünyası, kültürü ve kendisini ifade etme biçimidir cümlesi Geylan tarafından açıklamanın merkezine yerleştirildi ve Türkçenin gelecek nesillere eksiksiz aktarılması gerekliliği vurgulandı.

eğitim ve bilimde Türkçenin güçlendirilmesi:

Geylan, eğitim sisteminin merkezine Türkçenin konulması gerektiğini savundu. Okullarda öğrencilerin okuduğunu anlama, düşünme ve kendini ifade etme becerilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, bilimsel çalışmaların Türkçe üretilmesi, akademik kaynak sayısının artırılması ve teknoloji ile bilim terminolojisinin Türkçeleştirilmesi için güçlü politikalar gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Türk Dünyası ile eğitim ve bilim alanındaki iş birliklerinin artmasının önemine işaret eden Geylan, ortak alfabe çalışmalarının ardından ortak dijital bilgi ve kültür platformlarının hayata geçirilmesini önerdi. Yapay zeka çağında Türkçenin geride kalan bir dil olmaması, teknolojiyi üreten ve yönlendiren diller arasında yer alması gerektiğini belirtti.

Geylan, Atatürk'ün gençlere gönderdiği mesajdan hareketle 'Türkçemizi günün en ileri bilgi dili yapmak' hedefinin bugün de rehber olması gerektiğini ifade etti. Bu hedefin, eğitim politikalarından akademik teşviklere kadar pek çok alanda somut adımlar gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda Geylan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkçenin araştırılması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için emek verenleri saygıyla andı. Açıklama, dilin hem bireysel hem toplumsal hafıza olarak korunmasının önemine dikkat çeken çağrı niteliğindeydi.

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN)...

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN) GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN, 26 EYLÜL TÜRK DİL BAYRAMI VESİLESİYLE, "DİL BİR MİLLETİN HAFIZASI, DÜŞÜNCE DÜNYASI, KÜLTÜRÜ VE KENDİSİNİ İFADE ETME BİÇİMİDİR" DEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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